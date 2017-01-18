Домагоя Виду лишили водительских прав

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Кроме того, Домагой Вида, так и не явившийся в Шевченковский районный суд Киева на рассмотрение своего дела, оштрафован на 10 200 гривен.

Скандальная история, связанная с задержанием за вождение в пьяном виде одного из капитанов футбольного клуба «Динамо» (Киев), хорватского легионера Домагоя Виды, завершена. Футболист-нарушитель оштрафован (пусть и на символическую, как для него, сумму), а вот лишение прав на вождение сроком на год – это более суровая кара.

Шевченковский районный суд города Киева рассмотрел административное дело нарушителя в его отсутствие (сам он на суд не явился, но это особо и не требуется).

И пусть фамилия Виды в постановлении, выложенном на официальном сайте Шевченковского районного суда, закодирована, догадаться, что речь идет именно о футболисте, несложно.

Источник — Newsru.com

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