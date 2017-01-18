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Домагоя Виду лишили водительских прав

Хорватский защитник киевского «Динамо» оштрафован на 10 тысяч грн

  • 18.01.2017 22:58
  • 679 просмотров
  • 2 комментария
Метки
ФК Динамо Киев
© ФК Динамо Киев
Кроме того, Домагой Вида, так и не явившийся в Шевченковский районный суд Киева на рассмотрение своего дела, оштрафован на 10 200 гривен.
 
Скандальная история, связанная с задержанием за вождение в пьяном виде одного из капитанов футбольного клуба «Динамо» (Киев), хорватского легионера Домагоя Виды, завершена. Футболист-нарушитель оштрафован (пусть и на символическую, как для него, сумму), а вот лишение прав на вождение сроком на год – это более суровая кара.
 
Шевченковский районный суд города Киева рассмотрел административное дело нарушителя в его отсутствие (сам он на суд не явился, но это особо и не требуется).
 
И пусть фамилия Виды в постановлении, выложенном на официальном сайте Шевченковского районного суда, закодирована, догадаться, что речь идет именно о футболисте, несложно.

Источник — Newsru.com

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Комментарии
    micha(ZAKARPATTJA)
      micha(ZAKARPATTJA), 18.01.2017 23:17
    0
    Я не знаю чи він дійсно був п"яний, але якщо це так, то неважливо чи це Віда чи хтось інший за таке потрібно права не на рік забирати, а на 10 мінімум. Це не лише своїм життям ризикує, але й життям чиєїсь дитини чи дорослого когось. Скільки вже випадків було що саме із-за п"янки аварії. Хочеш пити пий скільки хочеш, але за кермо не сідай.
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    movkli
    online
      movkli, 18.01.2017 23:28
    0
    а по ссылке пройти? там есть все
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