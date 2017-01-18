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Шабанов отправился на сборы со Сталью

Защитник «Волыни» прибыл в Турцию

  • 18.01.2017 22:34
  • 267 просмотров
  • 1 комментария
Метки
ФК Волынь
© ФК Волынь
Защитник луцкой «Волыни» Артем Шабанов еще на шаг приблизился к переходу в каменскую «Сталь». В четверг, 19 января, 24-летний футболист присоединится к команде, которая находится в Турции, где проводит свой первый в нынешнем году учебно-тренировочный сбор.
 
По его итогам новый тренерский штаб во главе с Леонидом Кучуком решит, подписывать ли контракт с воспитанником киевского «Арсенала». Напомним, что в нынешнем сезоне Артем Шабанов сыграл в составе «Волыни» 16 матчей, забитыми мячам не отмечался.
 

Источник — Footboom

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Комментарии
    Patriot UA
      Patriot UA, 18.01.2017 23:12
    0
    Краще б у Карпати пішов, там не погана команда збирається.
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