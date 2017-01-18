Шабанов отправился на сборы со Сталью

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Защитник луцкой «Волыни» Артем Шабанов еще на шаг приблизился к переходу в каменскую «Сталь». В четверг, 19 января, 24-летний футболист присоединится к команде, которая находится в Турции, где проводит свой первый в нынешнем году учебно-тренировочный сбор.

По его итогам новый тренерский штаб во главе с Леонидом Кучуком решит, подписывать ли контракт с воспитанником киевского «Арсенала». Напомним, что в нынешнем сезоне Артем Шабанов сыграл в составе «Волыни» 16 матчей, забитыми мячам не отмечался.

Источник — Footboom

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