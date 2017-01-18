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КАФ 2017. Габон вырывает ничью у Буркина-Фасо

Пьер-Эмерик Обамеянг забивает с пенальти

  • 18.01.2017 21:51
  • 375 просмотров
  • 2 комментария
Метки
Габон — Буркина-Фасо 1:1
Голы: Обамеянг, 38, с пенальти — Накульма, 23.
Габон: Овоно — Обьянг (Зе Ондо, 34), Манга, Палюн, Аппиндангое — Буанга, Бийого (Кевин, 75) — Тандигора (Нгуали, 66), Эвуна, Ндонг — Обамеянг.
Буркина-Фасо: Куаку — Кулибали, Коне, Мало, Дайо — Ален Траоре (Саре, 77), Питроипа (Накульма, 11) — Каборе, Зонго (Бертранд Траоре, 54), Абду Траоре — Диавара.
Предупреждение: Куаку.
 

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Rustam OldBoy
      Rustam OldBoy, 18.01.2017 22:03
    +1
    можна було б і футбол подивитись. Габон весь другий тайм просидів на воротах суперника.
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    H4des
      H4des, 18.01.2017 22:17
    +3
    Зато как звучит... Прям таки вырвал, на 38 минуте первого тайма
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