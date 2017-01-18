КАФ 2017. Габон вырывает ничью у Буркина-Фасо

Я не знаю чи він дійсно був п"яний, але якщо це так, то неважливо чи це Віда чи хтось інший ...

а по ссылке пройти? там есть все

не плохо начал!!хороший игрок!!удачи в новом клубе!!!

Краще б у Карпати пішов, там не погана команда збирається.

Видеоповторы тоже что и судья сейчас - одна камера должно быть строго параллельно нападающего сто...

Знаете забавно вас читать, такой негатив хоть идеи вполне интересные, вот раньше матч переигрывал...

Не баскетбольная мы страна. Никогда не были и никогда не будем.

Более молодая версия Чисоры победит. Они одинаковы в технике, но тот моложе

33 года уже (Помню как вчера, молодое юное лицо, смотрит в камеру и выдаёт "где Динамо, где?...

Чекаєм в Шахтарі А насправді - тупастаття : голий факт без подробиць; а чому здриснув з Китая...