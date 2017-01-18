КАФ 2017. Габон вырывает ничью у Буркина-Фасо

Габон — Буркина-Фасо 1:1
Голы: Обамеянг, 38, с пенальти — Накульма, 23.
Габон: Овоно — Обьянг (Зе Ондо, 34), Манга, Палюн, Аппиндангое — Буанга, Бийого (Кевин, 75) — Тандигора (Нгуали, 66), Эвуна, Ндонг — Обамеянг.
Буркина-Фасо: Куаку — Кулибали, Коне, Мало, Дайо — Ален Траоре (Саре, 77), Питроипа (Накульма, 11) — Каборе, Зонго (Бертранд Траоре, 54), Абду Траоре — Диавара.
Предупреждение: Куаку.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.