Украинский тренер переехал в Актобе

Еще одним украинцем стало больше в казахстанском «Актобе», который в декабре прошлого года возглавил экс-наставник «Металлиста» Игорь Рахаев. Тренером по физической подготовке клуба из Актобе стал 26-летний Андрей Булычев, младший брат выступающего в МФК «Николаев» защитника Юрия Булычева.

В послужном списке этого специалиста значится работа в харьковском МФК «Локомотив» и сборной Украины по футзалу.

Отметим, что в «Актобе», помимо Игоря Рахаева, трудятся еще два украинца - Сергей Яковенко (ассистент главного тренера) и Юрий Сивуха (отвечает за подготовку вратарей).

Источник — Footboom

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