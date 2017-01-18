Жадсон покинул китайский Тяньцзинь Цюаньцзянь

© ФК Шахтер. Жадсон

33-летний бразильский полузащитник Жадсон ушел из китайского клуба «Тяньцзинь Цюаньцзянь». Об этом официально заявил агент футболиста Марсело Робалино.

По его информации, стороны в процессе переговоров достигли согласия о расторжении контракта, который должен был действовать до конца нынешнего года. Жадсон уже вернулся в Бразилию, однако о новом месте его работы пока не сообщается.

Ранее в бразильских СМИ сообщалось, что в подписании ветерана заинтересован Коринтианс, однако этот клуб был не готов выкупать контракт хавбека у Тяньцзинь Цюаньцзянь.

Напомним, Жадсон является одной из легенд донецкого Шахтера. В честь него даже заложена соответствующая плита на Аллее славы Шахтера возле Донбасс Арены.

В Тяньцзинь Цюаньцзянь Жадсон выступал весь прошлый год и помог этому клубу выйти в элиту китайского футбола — тамошнюю Суперлигу.

Источник — Шахта

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