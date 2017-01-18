Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Жадсон покинул китайский Тяньцзинь Цюаньцзянь

Экс-игрок донецкого «Шахтера» может вернуться в «Коринтианс»

  • 18.01.2017 21:00
  • 1308 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Шахтер. Жадсон
© ФК Шахтер. Жадсон
33-летний бразильский полузащитник Жадсон ушел из китайского клуба «Тяньцзинь Цюаньцзянь». Об этом официально заявил агент футболиста Марсело Робалино.
 
По его информации, стороны в процессе переговоров достигли согласия о расторжении контракта, который должен был действовать до конца нынешнего года. Жадсон уже вернулся в Бразилию, однако о новом месте его работы пока не сообщается.
 
Ранее в бразильских СМИ сообщалось, что в подписании ветерана заинтересован Коринтианс, однако этот клуб был не готов выкупать контракт хавбека у Тяньцзинь Цюаньцзянь.
 
Напомним, Жадсон является одной из легенд донецкого Шахтера. В честь него даже заложена соответствующая плита на Аллее славы Шахтера возле Донбасс Арены.
 
В Тяньцзинь Цюаньцзянь Жадсон выступал весь прошлый год и помог этому клубу выйти в элиту китайского футбола — тамошнюю Суперлигу.
 

Источник — Шахта

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.