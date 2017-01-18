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Зубков и Баенко покинули Звезду

Клуб из Кропивницкого расстался с двумя футболистами

  • 18.01.2017 20:52
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Sport.ua. Руслан Зубков
© Sport.ua. Руслан Зубков
Центральный защитник Владимир Баенко и полузащитник Руслан Зубков прекратили сотрудничество с кропивницкой «Звездой». Игроки расторгли контракты по обоюдному согласию.
 
Перед открытием трансферного окна спортивный директор «Звезды» Виктор Догадайло дал понять, что «Звезда» не рассчитывает этих игроков.
 
Также, с большой долей вероятности команду покинут двое легионеров - Джонатан Мойя, который не явился на сборы команды, и Айтор.
 

Источник — Sport.ua

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