Зубков и Баенко покинули Звезду

© Sport.ua. Руслан Зубков

Центральный защитник Владимир Баенко и полузащитник Руслан Зубков прекратили сотрудничество с кропивницкой «Звездой». Игроки расторгли контракты по обоюдному согласию.

Перед открытием трансферного окна спортивный директор «Звезды» Виктор Догадайло дал понять, что «Звезда» не рассчитывает этих игроков.

Также, с большой долей вероятности команду покинут двое легионеров - Джонатан Мойя, который не явился на сборы команды, и Айтор.

Источник — Sport.ua

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