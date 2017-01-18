Ливерпулю нужен хавбек Сассуоло

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Британский «Ливерпуль» рассматривает возможность приобретения 22-летнего форварда. В гонке за Берарди мерсисайдцам придется выдержать конкуренцию со стороны «Интера» и «Ювентуса».

Контракт молодого итальянца с «нероверди» рассчитан до лета 2019 года.

В текущем сезоне Берарди из-за серьезной травмы провел лишь 8 матчей во всех турнирах, но успел при этом забить 7 голов.

Источник — Liverpool Echo

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