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Караваев забивает в Кубке Турции за Фенербахче

Украинский полузащитник отличился первым официальным голом за новый клуб

  • 18.01.2017 20:00
  • 5057 просмотров
  • 4 комментария
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Караваев забивает в Кубке Турции за Фенербахче
Экс-игрок луганской «Зари» Александр Караваев стал автором первого гола «Фенербахче» в ворота «Генчлербирлиги» в Кубке Турции. На 24-й минуте игры Караваев откликнулся на верховую подачу с левого фланга и головой открыл счет в матче.
 
Напомним, в «Фенербахче» Караваев выступает на правах аренды. Права на футболиста принадлежат донецкому «Шахтеру».

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Ivanofrank
      Ivanofrank, 18.01.2017 20:16
    +2
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    Fran.co
      Fran.co, 18.01.2017 20:37
    +3
    А подавав Каменюка?)))
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    ne_zidan
      ne_zidan, 18.01.2017 20:41
    +9
    Удачи Караваеву !!! Может хоть какой-то украинец за последнее будет систематически в основе не последнего клуба радовать........
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    stopor2016
    online
      stopor2016, 18.01.2017 21:47
    0
    Каравай , каравай - кого хочешь выбирай .....
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