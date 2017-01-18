Экс-игрок луганской «Зари» Александр Караваев стал автором первого гола «Фенербахче» в ворота «Генчлербирлиги» в Кубке Турции. На 24-й минуте игры Караваев откликнулся на верховую подачу с левого фланга и головой открыл счет в матче.

Напомним, в «Фенербахче» Караваев выступает на правах аренды. Права на футболиста принадлежат донецкому «Шахтеру».





Источник — Sport.ua

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