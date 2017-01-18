Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Депай переходит в Лион

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» не стал своим в команде Жозе Моуриньо

  • 18.01.2017 19:49
  • 316 просмотров
  • 0 комментария
Метки
dynamo.kiev.ua, Мемфис Депай
© dynamo.kiev.ua, Мемфис Депай
Хавбек «Манчестер Юнайтед» и сборной Голландии Мемфис Депай станет игроком французского «Лиона». Клубы пришли к соглашению по сумме трансфера голландца. Трансфер экс-игрока ПСВ обойдется «Лиону» в 17 миллионов евро.
 
Напомним, в июне 2015 года «Манчестер Юнайтед» заплатил ПСВ за трансфер Мемфиса Депая 34 миллиона евро. За это время 22-летний футболист провел в составе МЮ 33 матча и забил 2 гола.
 

Источник — L`Equipe

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.