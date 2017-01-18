Депай переходит в Лион

Хавбек «Манчестер Юнайтед» и сборной Голландии Мемфис Депай станет игроком французского «Лиона». Клубы пришли к соглашению по сумме трансфера голландца. Трансфер экс-игрока ПСВ обойдется «Лиону» в 17 миллионов евро.
Напомним, в июне 2015 года «Манчестер Юнайтед» заплатил ПСВ за трансфер Мемфиса Депая 34 миллиона евро. За это время 22-летний футболист провел в составе МЮ 33 матча и забил 2 гола.
Источник — L`Equipe
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