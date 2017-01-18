Депай переходит в Лион

не, ну в дворовом футболе оффсайдов нет))) скатимся к тому же уровню счет 10-9 матч закончен (так...

Ото видно хороший урожай травы в Голландии, сильная. Марко ван Бастен просто в разрыве (посмотрит...

игра без "внеигры" думаю будет гораздо интересней, бестолковой беготни будет меньше а в...

может лучше стоит просто ограничить зону, где фиксируется вне игры? не полполя, как сейчас, а тол...

Всі сфери життя людини час від часу змінюються. Це нормально. Футбол не є виключенням. Чому не мо...