Лучано СПАЛЛЕТТИ: «Нужно сделать все для победы над Сампдорией»

Главный тренер футбольного клуба Рома Лучано Спаллетти дал свои комментарии накануне старта в Кубке Италии.

«Жезус вчера почувствовал себя не лучшим образом, но потом вернулся. Он хотел принять участие в тренировочном занятии, однако ему все-таки пришлось уехать домой. Рюдигер испытывает неприятные ощущения в связи с мышечным повреждением, но сегодня он работал по полной программе. Что касается Флоренци, то он продолжает свое восстановление.

В Италии есть три титула, за которые необходимо сражаться. Кубок страны является важным турниром, поэтому мы не должны заниматься всякими экспериментами. Рома должна играть и побеждать ради своих болельщиков, которые приходят на стадион. Я не могу сказать, кто выйдет на поле в завтрашнем поединке, но одно могу сказать наверняка – мы будем играть только на победный результат. Команда должна выйти на поле с серьезным и решительным настроем.

Сампдория? Эта команда всегда играет в мужественный футбол и справедливо получает комплименты в собственный адрес. Все прекрасно знают, кто такой Джампаоло, и все могут видеть плоды его работы. Мы на собственной шкуре убедились в силе соперника, ведь в рамках чемпионата команды уже встречались между собой. Я уверен, что нас ждет трудный матч.

Алиссон примет участие в завтрашнем поединке. Что касается Мариу Руя, то на тренировках он хорошо себя проявляет. Конечно, всегда стоит оценивать его физическое состояние, поскольку он не так давно вернулся в строй. Безусловно, португалец может сыграть в матче с Сампдорией. Джеко? В Удине он провел хороший матч, несмотря на то, что не сумел реализовать пенальти

Рынок? Нас критикуют за чрезмерно узкий состав, но для меня вполне нормально, когда удается управлять пулом из пятнадцати футболистов. Я спокойно вписываюсь в данные рамки и всегда говорю об этом руководству клуба. Если руководители хотят что-то сделать на рынке, это прекрасно, если хотят кого-то отправить в аренду, это тоже неплохо. Однако если кто-то покинет команду, то его необходимо обязательно заменить другим футболистом.

Дефрель? В Италии есть много интересных футболистов, и это не только Дефрель. Этими вопросами занимается наше руководство во главе с президентом, который платит деньги за переходы тех или иных футболистов. Я уже огласил свои пожелания. Мы заняты поиском атакующего полузащитника, флангового нападающего и форварда на подмену Джеко. В прошлом году мы выискивали варианты, но нам нужна альтернатива».

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