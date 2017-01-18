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Защитник Шахтера на просмотре в белорусском клубе

Михаил Пыско отправился в «Гомель» на просмотр

  • 18.01.2017 19:15
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Защитник Шахтера на просмотре в белорусском клубе
Принадлежащий Шахтеру защитник Михаил Пыско находится в расположении белорусского «Гомеля».
 
Пока нет никаких данных о возможности продолжения карьеры Пыско в Гомеле, однако, очевидно, его недавняя аренда в мариупольском Ильичевце была расторгнута сторонами по взаимному согласию.
 
Отметим, что в первой части сезона 23-летний Пыско провел за Ильичевец в Первой лиге всего 2 поединка. Для сравнения в минувшем сезоне, который защитник также провел в Мариуполе, на счету Пыско было 22 игры.
 
В Украине, помимо Ильичевца, Пыско выступал в аренде за Зарю и Говерлу.
 

Источник — Шахта

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