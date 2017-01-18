Защитник Шахтера на просмотре в белорусском клубе

Принадлежащий Шахтеру защитник Михаил Пыско находится в расположении белорусского «Гомеля».
Пока нет никаких данных о возможности продолжения карьеры Пыско в Гомеле, однако, очевидно, его недавняя аренда в мариупольском Ильичевце была расторгнута сторонами по взаимному согласию.
Отметим, что в первой части сезона 23-летний Пыско провел за Ильичевец в Первой лиге всего 2 поединка. Для сравнения в минувшем сезоне, который защитник также провел в Мариуполе, на счету Пыско было 22 игры.
В Украине, помимо Ильичевца, Пыско выступал в аренде за Зарю и Говерлу.
Источник — Шахта
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