Алексей Дитятьев покидает Ворсклу

Защитник полтавской «Ворсклы» Алексей Дитятьев покидает команду. Игрок уже попрощался с клубом и поблагодарил болельщиков команды.
До этого времени будущее футболиста в «Ворскле» было не определено, и он оставался в команде, несмотря на то, что большинство игроков покинуло клуб с открытием трансферного окна.
Источник — Sport.ua
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