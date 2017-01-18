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Алексей Дитятьев покидает Ворсклу

28-летний защитник уже попрощался с клубом и поблагодарил болельщиков команды

  • 18.01.2017 19:09
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football.ua. Алексей Дитятьев
© football.ua. Алексей Дитятьев

Защитник полтавской «Ворсклы» Алексей Дитятьев покидает команду. Игрок уже попрощался с клубом и поблагодарил болельщиков команды.

До этого времени будущее футболиста в «Ворскле» было не определено, и он оставался в команде, несмотря на то, что большинство игроков покинуло клуб с открытием трансферного окна.

Источник — Sport.ua

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