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Караваев вышел в стартовом составе Фенербахче на матч с Генчлербирлиги

Украинский хавбек занял привычное для себя место на правом фланге полузащиты

  • 18.01.2017 19:11
  • 1159 просмотров
  • 4 комментария
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fenerbahce.org. Александр Караваев
© fenerbahce.org. Александр Караваев

Украинский полузащитник «Фенербахче» Александр Караваев вышел в стартовом составе своей команды на матч Кубка Турции против «Генчлербирлиги».

Это первое появление 24-летнего хавбека в стартовом составе в официальном матче за стамбульский клуб.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Vitalik Shevchenko
    online
      Vitalik Shevchenko, 18.01.2017 19:26
    +8
    І забив мяч на 25 хв. замкнувши головоюНавіс з флангу
    Ссылка
    Юрий Бадеха
      Юрий Бадеха, 18.01.2017 19:40
    -2
    смотриш состав и пониаеш шо турецкая лига ни чем не лучше украинской
    Ссылка
    Vecnik
      Vecnik, 18.01.2017 19:45
    +2
    Юрий Бадеха, 18.01.2017 19:40
    смотриш состав и пониаеш шо турецкая лига ни чем не лучше украинской

    второй состав у фенера ...
    Шкретела Еменике Ван Перси Муса Соу Ленса Кьера нету
    Ссылка
    Vitalik Shevchenko
    online
      Vitalik Shevchenko, 18.01.2017 19:48
    +3
    Юрий Бадеха, 18.01.2017 19:40
    смотриш состав и пониаеш шо турецкая лига ни чем не лучше украинской
    Друже це КубоковаГра Адвокат поміняв майже весь склад, 3 дні тому (в чемпіонаті) грали зовсім іншіЛюди.
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