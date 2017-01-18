Караваев вышел в стартовом составе Фенербахче на матч с Генчлербирлиги

Украинский полузащитник «Фенербахче» Александр Караваев вышел в стартовом составе своей команды на матч Кубка Турции против «Генчлербирлиги».
Это первое появление 24-летнего хавбека в стартовом составе в официальном матче за стамбульский клуб.
Источник — Sport.ua
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