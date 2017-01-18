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На сборах в Испании «Динамо» провело третий тренировочный день. Одно из упражнений заинтересовало не только футболистов, но и окружающих.

На небольшом участке поля напротив ворот в один ряд были расставлены семь мячей. Один из игроков должен был поочередно выполнить шесть ударов по воротам и переиграть голкипера, при этом в метре от него по одной линии двигался защитник, задачей которого было заблокировать эти удары.

Самым успешным среди бомбардиров оказался Владимир Шепелев, который реализовал все шесть попыток.

Источник — ФК Динамо Киев

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