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ВИДЕО ДНЯ. Интересное упражнение от Сергея Реброва

Игроки «Динамо» продемонстрировали свои бомбардирские качества в игре 1 на 1 против защитника

  • 18.01.2017 18:48
  • 1495 просмотров
  • 1 комментария
Метки
ФК Динамо Киев
© ФК Динамо Киев

На сборах в Испании «Динамо» провело третий тренировочный день. Одно из упражнений заинтересовало не только футболистов, но и окружающих.

На небольшом участке поля напротив ворот в один ряд были расставлены семь мячей. Один из игроков должен был поочередно выполнить шесть ударов по воротам и переиграть голкипера, при этом в метре от него по одной линии двигался защитник, задачей которого было заблокировать эти удары.

Самым успешным среди бомбардиров оказался Владимир Шепелев, который реализовал все шесть попыток.

Источник — ФК Динамо Киев

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