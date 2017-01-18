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Звезда расторгла контракт с Баенко

26-летний защитник отыграл за команду из Кропивницкого всего полсезона

  • 18.01.2017 18:35
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fczirka.com.ua. Владимир Баенко
© fczirka.com.ua. Владимир Баенко

Володимир Баєнко більше не гравець «Зірки». Контракт з захисником був розірваний за обопільною згодою сторін.

Володимир Баєнко приєднався до команди із Кропивницького напередодні нинішнього сезону. В офіційних матчах у складі кропивничан він дебютував 30 липня 2016 року в домашньому поєдинку проти луганської «Зорі». Загалом же у футболці «Зірки» провів 15 матчів, з них 14 у складі першої команди та один за U-21. Голами не відзначався

Источник — ФК Звезда

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