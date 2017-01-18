ФИФА планирует отменить офсайды

© muzul.com. Марко ван Бастен

Технический директор ФИФА Марко ван Бастен рассказал о возможных нововведениях в правилах футбола.

Положение вне игры

«Мне очень интересно, как футбол будет функционировать без правила положения вне игры. Боюсь, многие будут против такого нововведения. Но сейчас футбол больше напоминает гандбол, потому что игроки выстраиваются в линию, создавая настоящую стену. Однако, если отменить офсайд, у нападающих будет больше шансов поразить ворота соперников. Будет больше голов, а это то, чего ждут болельщики. В хоккее на траве офсайд был отменен, но никаких проблем нет», - сказал ван Бастен.

Серия послематчевых пенальти

Вместо традиционных пенальти, ФИФА панирует ввести аналог хоккейных буллитов.

«Футболист будет бежать к воротам с расстояния в 25 метров, а для нанесения удара у него будет 8 секунд», – объяснил технический директор ФИФА.

Напомним, совсем недавно Совет ФИФА принял решение о расширении количества участников финальной стадии чемпионатов мира с 32-х до 48-ми команд.

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