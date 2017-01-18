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ФИФА планирует отменить офсайды

Марко ван Бастен рассказал о возможных изменениях в футбольных правилах

  • 18.01.2017 18:09
  • 1840 просмотров
  • 11 комментария
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muzul.com. Марко ван Бастен
© muzul.com. Марко ван Бастен

Технический директор ФИФА Марко ван Бастен рассказал о возможных нововведениях в правилах футбола.

Положение вне игры

«Мне очень интересно, как футбол будет функционировать без правила положения вне игры. Боюсь, многие будут против такого нововведения. Но сейчас футбол больше напоминает гандбол, потому что игроки выстраиваются в линию, создавая настоящую стену. Однако, если отменить офсайд, у нападающих будет больше шансов поразить ворота соперников. Будет больше голов, а это то, чего ждут болельщики. В хоккее на траве офсайд был отменен, но никаких проблем нет», - сказал ван Бастен.

Серия послематчевых пенальти

Вместо традиционных пенальти, ФИФА панирует ввести аналог хоккейных буллитов.

«Футболист будет бежать к воротам с расстояния в 25 метров, а для нанесения удара у него будет 8 секунд», – объяснил технический директор ФИФА.

Напомним, совсем недавно Совет ФИФА принял решение о расширении количества участников финальной стадии чемпионатов мира с 32-х до 48-ми команд.

Источник — Bild

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Комментарии
    scooterok
      scooterok, 18.01.2017 18:18
    +2
    Бред какой-то по пенальти, а по офсайдам логики не вижу. Они как выставляли стенку так и будут выставлять. Офсайд придумали для того, чтоб мяч не закидывать через всех на единого форварда, который зачастую сам на сам выходил с вратарем.
    Если бы не офсайд был бы как минимум в матче хоккейный результат.
    Не нужен этот бред, под названием нововведение, в футболе!
    Лучше чипы на бутсы повесьте для определения офсайда.
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    Jeck
      Jeck, 18.01.2017 18:21
    +7
    Давайте ще ворота зробіть як регбі
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    SeliK1936
      SeliK1936, 18.01.2017 18:23
    +2
    И клюшки всем выдать, а лучше тогда биты, так же ещё интересней.
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    Vitalik Shevchenko
    online
      Vitalik Shevchenko, 18.01.2017 18:25
    +3
    Як без офсайдів? Ой мля, що то робиться......ЧемпіонатСвіту 2022. НоваЗеландія-Намібія 9-7
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    travkin
      travkin, 18.01.2017 18:25
    +3
    лучше бы видео повторы ввели
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    serg1508
      serg1508, 18.01.2017 18:26
    +3
    Сильна трава голландская!Да и грибы у них неплохие
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    Viktor Korobka
    online
      Viktor Korobka, 18.01.2017 18:43
    +1
    Некоторые команды настолько насобачились в создании искусственного офсайда, что иногда надоедает вместо футбола смотреть на взмахи флажков боковых и слышать свистки главного. Поэтому неизвестно, что является большей бедой для зрелищности футбола - забросы на "дежурного" нападающего при игре без "вне игры", или офсайдные ловушки защитников. Я бы не отказался посмотреть на "безофсайдный" футбол, хотя бы для эксперимента.
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    Alex Wel
      Alex Wel, 18.01.2017 18:47
    +2
    Viktor Korobka, 18.01.2017 18:43
    Некоторые команды настолько насобачились в создании искусственного офсайда, что иногда надоедает вместо футбола смотреть на взмахи флажков боковых и слышать свистки главного. Поэтому неизвестно, что является большей бедой для зрелищности футбола - забросы на "дежурного" нападающего при игре без "вне игры", или офсайдные ловушки защитников. Я бы не отказался посмотреть на "безофсайдный" футбол, хотя бы для эксперимента.
    Посмотри матчи НФЛ,если отменят офсайды будет похоже.
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    Vadim Kuzmenko
    online
      Vadim Kuzmenko, 18.01.2017 18:49
    -3
    Jeck, 18.01.2017 18:21
    Давайте ще ворота зробіть як регбі
    Тогда у сборной Украины и команд будут намного больше шансов
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    Diego Souza
    online
      Diego Souza, 18.01.2017 18:51
    0
    они там совсем збрендели
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    Viktor Korobka
    online
      Viktor Korobka, 18.01.2017 18:54
    0
    А вот с пенальти - непонятно. Хотят, что бы вместо ударов были выходы один на один? Возможно это и будет интереснее, но пока представляется с трудом. Можно еще разрешить удар по воротам только со второго и больше касаний мяча, или разыгрывать в 2 нападающих против защитника и вратаря. Да мало ли куда фантазия может завести! Только это будет уже не совсем футбол.
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