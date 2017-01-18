Мирча ЛУЧЕСКУ: «Желаю Луису Адриано успехов, но не против нас»

© Матч ТВ. Мирча Луческу

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу пожелал успеха Луису Адриано, который подписал контракт с московским «Спартаком».

– В «Спартак» приехал Луис Адриано, который назвал вас своим отцом в футболе и сказал, что хочет с вами встретиться. Как бы вы прокомментировали этот переход?

– Это футболист, который попал в «Шахтер» в 18 - 19 лет, рос вместе с командой. Там всегда были хорошие нападающие, и он выиграл конкуренцию у всех этих игроков – и Морено, и Гладкого, и Селезнева. Стал первым номером, прогрессировал хорошо. Для «Шахтера» его уход стал потерей. В Италии у него не получилось, скорее всего, не адаптировался к серии А. Конечно, это другой чемпионат, и игра «Шахтера» была комбинационного плана, а он выступал наконечником завершающих атак. В Италии по-другому, часто играют на контратаках, и он должен был решать моменты скорее индивидуально, чем в ходе командной игры. Я, конечно, желаю ему успехов в чемпионате и персонально, но не против нас.

Источник — Спорт-Экспресс в России

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