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Сергей СИМИНИН: «Ворскла начала выплачивать долги»

Экс-защитник полтавского клуба – о ситуации с выплатой задолженности

  • 18.01.2017 17:15
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footboom.com, Сергей Симинин
© footboom.com, Сергей Симинин

Бывший защитник «Ворсклы» Сергей Симинин сообщил, что руководство полтавского клуба начало выплачивать задолженность футболистам.

«Деньги начали выплачивать, как только команда собралась после зимнего перерыва. Всем ребятам, не только мне. Пока это не вся сумма. Сколько еще осталось? Много»,  - сказал Симинин.

Напомним, Симинин покинул «Ворсклу» в декабре 2016 года.

Источник — ua-football

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