Заря расторгла контракт с Сиваковым

© ФК Заря. Михаил Сиваков

Генеральный директор «Зари» Сергей Рафаилов рассказал о будущем защитника Михаила Сивакова.

«Судя по всему, Михаил Сиваков продолжит карьеру в другом клубе. Пока даже я не знаю, в каком. У нас была с ним договоренность, что в случае появления предложения расторгнем контракт по обоюдному согласию. Поэтому на сегодня он расторгнут.

Благодарим Михаила за то, что сделал для «Зари». За те игры, которые провел. Он помог команде достойно выступить в чемпионате Украины и в Лиге Европы. Были иногда ошибки, но их не бывает только у тех, кто ничего не делает. Желаем Михаилу плодотворно работать в другой команде.



Решение об уходе ему далось очень непросто. Трудно далось оно и нам. Футболисту 29 лет. Ему, наверное, нужно подумать о своем будущем в финансовом плане. У многих игроков, да и в принципе у людей, на первом плане стоит достаток и доход семьи. Ни в коем случае не осуждаю его. Если есть возможность заработать больше, то нужно это делать. Повторю, что Миша принес пользу нашей команде. Могу сказать в его адрес только слова благодарности. Условия перехода разглашать не будем ни мы, ни игрок», - сказал Рафаилов.

Ранее сообщалось, что Сиваков не прибыл на первый сбор луганчан во второй половине сезона.

Источник — ФК Заря

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