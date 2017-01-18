Вадим МАНДРИЕВСКИЙ: «Хотелось бы отметить Назария Муху»

© vorskla.com.ua. Вадим Мандриевский

Казалось бы, Ворскла U-19 может смело занести первую часть юниорского чемпионата себе в актив. Команда ровно прошла почти весь турнирный путь, вот только две сухие ничьи в последних матчах, да еще не с самыми сильными соперниками — Волынью и Звездой, оставили полтавчан вне лидирующей тройки. С неудачного финиша и начал разговор старший тренер Ворсклы Вадим Мандриевский, отвечая на вопросы анкеты проекта Золотой Талант.

— Довольны ли вы первой частью сезона в исполнении ваших футболистов? В чем заключается ваш резерв? За счет чего команда может прибавить весной?

— В принципе, остались довольны и результатом, и отношением ребят к работе и тренировочному процессу, к тем требованиям, которые мы им предложили. Учитывая, что сильно обновились летом, и были определенные сложности с адаптацией. Но игроки показали себя с лучшей стороны, многие проявили свои лидерские качества, поэтому держали неплохой темп. Многое удалось реализовать, но в конце не хватало чуть эмоций, и травмы пошли у футболистов. Поэтому в концовке... Последние два матча хотелось выиграть и попасть в тройку, но пока все закономерно.

Многое зависит от того, какой политика клуба будет. Многие ли перейдут в дубль, или останутся в U-19. В любом случае, будем ребят из команды U-17 подтягивать, и при этом будем стараться весной, чтобы результат не пострадал.

— Назовите лучшие и худшие матчи вашей команды.

— Лучший, наверное, с Черноморцем (2:1), с Арсеналом встречу тоже выделил бы (2:1). Вот эти две игры, и Шахтер обыграли тоже (1:0). На мой взгляд, эти три поединка похожи, но, пожалуй, самой лучшей по качеству была игра с Черноморцем.

Худшие, тут, наверное, если по результату, то с Динамо (0:3), там больше психологические моменты. А по качеству со Сталью не все получилось (1:1).

— Кто из ваших футболистов наиболее явно прогрессировал? Кто заслуживает весной сыграть на более высоком уровне?

— Не хотелось бы особо выделять кого-то, но группа футболистов, которые в сборную ездили, они логично, что выделялись. А по остальным весна покажет, не будем спешить. Можно было бы Назария Муху отметить, он в конце, как бомбардир выстрелил, много мячей за месяц забил.

— С кем из игроков будете прощаться? По каким причинам?

— Нет, никто нас не покинул, и не покинет, будем только смотреть новичков. И за зиму хотим качественно поработать, чтобы остальные подтянулись.

— Что позитивного или негативного принес новый сезон? Какие есть пожелания или замечания?

— В принципе, уровень соревнований хороший, качественные поля, отношение. Судейство на должном уровне, видно, что соревнование популярно. Изюминки придает Лига чемпионов, если так все будет продолжаться, то все будет нормально.

— Какие планы на зимний перерыв? Где и когда пройдут сборы? Кем и как планируете усилиться?

— Пока пауза у нас, собираемся в конце января, а сейчас работаем по индивидуальным планам и держим с ребятами связь. В средине января дубль будет собираться, и сразу же будут и у нас корректировки. Чемпионат возобновится 1 апреля, но хотелось бы, чтобы ребята меньше отдыхали.

Источник — Золотой талант Украины

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