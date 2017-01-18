Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Вадим МАНДРИЕВСКИЙ: «Хотелось бы отметить Назария Муху»

Тренер Ворсклы U-19 подводит итог выступления в первом круге чемпионата Украины

  • 18.01.2017 16:32
  • 180 просмотров
  • 0 комментария
Метки
vorskla.com.ua. Вадим Мандриевский
© vorskla.com.ua. Вадим Мандриевский

Казалось бы, Ворскла U-19 может смело занести первую часть юниорского чемпионата себе в актив. Команда ровно прошла почти весь турнирный путь, вот только две сухие ничьи в последних матчах, да еще не с самыми сильными соперниками — Волынью и Звездой, оставили полтавчан вне лидирующей тройки. С неудачного финиша и начал разговор старший тренер Ворсклы Вадим Мандриевский, отвечая на вопросы анкеты проекта Золотой Талант.

— Довольны ли вы первой частью сезона в исполнении ваших футболистов? В чем заключается ваш резерв? За счет чего команда может прибавить весной?
— В принципе, остались довольны и результатом, и отношением ребят к работе и тренировочному процессу, к тем требованиям, которые мы им предложили. Учитывая, что сильно обновились летом, и были определенные сложности с адаптацией. Но игроки показали себя с лучшей стороны, многие проявили свои лидерские качества, поэтому держали неплохой темп. Многое удалось реализовать, но в конце не хватало чуть эмоций, и травмы пошли у футболистов. Поэтому в концовке... Последние два матча хотелось выиграть и попасть в тройку, но пока все закономерно.

Многое зависит от того, какой политика клуба будет. Многие ли перейдут в дубль, или останутся в U-19. В любом случае, будем ребят из команды U-17 подтягивать, и при этом будем стараться весной, чтобы результат не пострадал.

— Назовите лучшие и худшие матчи вашей команды.
— Лучший, наверное, с Черноморцем (2:1), с Арсеналом встречу тоже выделил бы (2:1). Вот эти две игры, и Шахтер обыграли тоже (1:0). На мой взгляд, эти три поединка похожи, но, пожалуй, самой лучшей по качеству была игра с Черноморцем.

Худшие, тут, наверное, если по результату, то с Динамо (0:3), там больше психологические моменты. А по качеству со Сталью не все получилось (1:1).

— Кто из ваших футболистов наиболее явно прогрессировал? Кто заслуживает весной сыграть на более высоком уровне?
— Не хотелось бы особо выделять кого-то, но группа футболистов, которые в сборную ездили, они логично, что выделялись. А по остальным весна покажет, не будем спешить. Можно было бы Назария Муху отметить, он в конце, как бомбардир выстрелил, много мячей за месяц забил.

— С кем из игроков будете прощаться? По каким причинам?
— Нет, никто нас не покинул, и не покинет, будем только смотреть новичков. И за зиму хотим качественно поработать, чтобы остальные подтянулись.

— Что позитивного или негативного принес новый сезон? Какие есть пожелания или замечания?
— В принципе, уровень соревнований хороший, качественные поля, отношение. Судейство на должном уровне, видно, что соревнование популярно. Изюминки придает Лига чемпионов, если так все будет продолжаться, то все будет нормально.

— Какие планы на зимний перерыв? Где и когда пройдут сборы? Кем и как планируете усилиться?
— Пока пауза у нас, собираемся в конце января, а сейчас работаем по индивидуальным планам и держим с ребятами связь. В средине января дубль будет собираться, и сразу же будут и у нас корректировки. Чемпионат возобновится 1 апреля, но хотелось бы, чтобы ребята меньше отдыхали.

Источник — Золотой талант Украины

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.