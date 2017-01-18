Ильичевец получил самого опытного игрока Шахтера U-21

Дубль донецкого Шахтера во второй части молодежного первенства будет обходиться без одного из своих основных и самых опытных игроков Александра Мигунова.
Стало известно, что отныне и до конца сезона 22-летний футболист на правах аренды будет играть в чемпионате первой лиге за мариупольский Ильичевец. Александр уже имеет опыт выступления за приазовцев, в сезоне-2015/16 он провел за них 28 матчей и забил два мяча.
В нынешнем сезоне Мигунов отыграл 17 матчей за молодежку Шахтера (2 гола).
Источник — Золотой талант Украины
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