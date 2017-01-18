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Ильичевец получил самого опытного игрока Шахтера U-21

В Мариуполь перебрался универсал Александр Мигунов

  • 18.01.2017 16:29
  • 649 просмотров
  • 2 комментария
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Ильичевец получил самого опытного игрока Шахтера U-21

Дубль донецкого Шахтера во второй части молодежного первенства будет обходиться без одного из своих основных и самых опытных игроков Александра Мигунова.

Стало известно, что отныне и до конца сезона 22-летний футболист на правах аренды будет играть в чемпионате первой лиге за мариупольский Ильичевец. Александр уже имеет опыт выступления за приазовцев, в сезоне-2015/16 он провел за них 28 матчей и забил два мяча.

В нынешнем сезоне Мигунов отыграл 17 матчей за молодежку Шахтера (2 гола).

Источник — Золотой талант Украины

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Комментарии
    ILI4A
      ILI4A, 18.01.2017 16:57
    0
    в 22 года можно и на солидном уровне играть а не дубль Шахтёра и Ильичёвец
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    M-E-S-S-E-R
      M-E-S-S-E-R, 18.01.2017 17:09
    -2
    Хто б сумнівався... Сподіваюсь цей фарм так і гнитиме у першій лізі, як і епоха, яку символізує назва вказаного недоклубу!
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