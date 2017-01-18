Бутко успешно прооперирован в Испании

Защитник «Шахтера» Богдан Бутко, который получил перелом скуловой кости на тренировке, успешно прооперирован в Испании.
26-летний игрок донецкого клуба пропустит несколько недель, после чего вернется к тренировкам с командой.
Первым официальным матчем «Шахтера» во второй половине сезона станет встреча с «Сельтой» в рамках 1/16 финала Лиги Европы. Поединок состоится в Виго 16 февраля.
Источник — ТК Футбол
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