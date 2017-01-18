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Юрий МОРОЗ: «Привлекаем игроков 2000 года рождения из академии Динамо»

Тренер Динамо U-19 подводит итог выступления в первой части сезона-2016/2017

  • 18.01.2017 16:25
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Юрий МОРОЗ: «Привлекаем игроков 2000 года рождения из академии Динамо»

Отлично выступило Динамо U-19 в первой части сезона-2016/2017: досрочно обеспечило место в плей-офф Юношеской лиги УЕФА и ушло на каникулы лидером чемпионата Украины. Однако кто же более профессионально оценит свершения киевлян, как не их старший тренер Юрий Мороз, который и сделал это с помощью традиционной анкеты проекта Золотой Талант.

— Довольны ли вы первой частью сезона в исполнении ваших футболистов? В чем заключается ваш резерв? За счет чего команда может прибавить весной?

— Думаю, футболисты должны прибавить в индивидуальном росте, в отношении, и в мотивации для игры и попадания в дублирующий состав.

— Назовите лучшие и худшие матчи вашей команды.

— Худший, наверное, с Волынью на выезде, когда мы 3:4 проиграли. А лучший? По результату их было много, а по отношению я бы хотел выделить выездной поединок с Бенфикой в Лиге чемпионов, где игроки прилагали максимум усилий в плане тактики, мотивации, физического и технического состояния, характера. Одна из таких самых качественных игр для меня.

— Кто из ваших футболистов наиболее явно прогрессировал? Кто заслуживает весной сыграть на более высоком уровне?

— Ну, одного отметить сложно, вся группа игроков не стояла на месте, двигалась. Да, с переменным успехом, кто-то лучше, кто-то хуже в некоторых эпизодах. Но вся группа игроков прогрессировала и росла. Стремилась к росту, думаю, так будет точнее. И это хорошо.

— С кем из игроков будете прощаться? По каким причинам?

— Мы привлекаем группу игроков 2000 года рождения из академии Динамо. И скажу спасибо школе, что плодотворно и качественно работает. Сегодня обращаем внимание на парней 2000-го года рождения, там приличная группа. Тех, кто покидает, узнаете ближе к тому моменту, когда мы соберемся. Группа небольшая, но она, к сожалению, есть. А так все в рабочем режиме, в рабочих моментах.

— Что позитивного или негативного принес новый сезон? Какие есть пожелания или замечания?

— Определенных замечаний нет. Пожелания для всех, чтобы уровень как чемпионата U-19, так и первых команд — рос. А по проведению проблем не было, и по полям не сталкивались с проблемами, где совсем было плохо. Только погодные условия могли вмешаться.

По уровню проведения, организационным моментам было все на хорошем и достойном уровне. У меня как у тренера замечаний особых не было. По судейству — так ошибаются все, это человеческий фактор. Наше дело тренировать, а не акцентировать внимание на арбитраже. Если брать первую часть, все прошло на хорошем уровне.

— Какие планы на зимний перерыв? Где и когда пройдут сборы? Кем и как планируете усилиться?

— В Испании будем работать рядом с первой командой — большой группой вместе с молодежным составом. Об этом много уже было сказано, просто повторю.

Источник — Золотой талант Украины

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