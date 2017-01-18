Потенциальные звезды молодежного ЕВРО-2017

© express.co.uk. Маркус Рэшфорд

Группа A

Англия: Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»)

В нынешнем сезоне Жозе Моуринью чаще выпускает нападающего со скамейки запасных. Тем не менее, Рэшфорд, блеснувший в 1/16 финала прошлого розыгрыша Лиги Европы УЕФА, продолжает наводить ужас на защитников премьер-лиги благодаря нацеленности на ворота и удивительной скорости. Кто бы ни был тренером сборной Англии на турнире в Польше, нет сомнений, что футболист «МЮ» будет играть важную роль в команде.

Польша: Петр Зелиньски («Наполи»)

В Польше Зелиньски считают одним из самых ярких талантов нового поколения, а в числе его персональных болельщиков сам Збигнев Бонек. В Италию полузащитника в возрасте 16 лет перевез «Удинезе», и к моменту перехода в «Наполи» летом прошлого года классический плеймейкер стал третьим самым дорогим польским футболистом после одноклубника Аркадиуша Милика и опорного полузащитника «Пари Сен-Жермен» Гжегожа Крыховяка. Зелиньски съездил со сборной на ЕВРО-2016, проведя в общей сложности за главную команду страны 23 матча.

Словакия: Мартин Хриен («Виктория»)

Полузащитник активно участвует в атакующих действиях и обладает прекрасным голевым чутьем. Уроженец Банска-Бистрицы должен быть ключевым игроком сборной Словакии. Будучи в аренде у «Ружомберока», он отличился в трех стартовых матчах сезона. Недавно Хриен впечатлил наставника «Виктории» Романа Пиварника в товарищеских матчах, и вернулся в Пльзень.

Швеция: Александер Исак (АИК)

В марте 2016 года мало кто знал об Исаке за пределами его средней школы в Сольне. Но уже в апреле 16-летний форвард дебютировал в элитном дивизионе за АИК, сразу же забив в гостевом матче «Эстерсунду» - 2:0. С тех пор Исак двигался только вперед и успел отметиться дублем в сверхважном городском дерби с «Юргорденом». Кроме того, он стал самым молодым автором гола в истории взрослой сборной Швеции. В спарринге против словаков 12 января 2017-го Исак забил мяч в возрасте 17 лет и 114 дней.

Группа B

Македония: Энис Барди («Уйпешт»)

В этом сезоне в активе Барди значатся 18 матчей в высшем дивизионе Венгрии, где он делит лавры топ-снайпера, хотя играет в центре поля. В квалификации ЕВРО хавбек забил два мяча и разгонял атаки македонцев.

Португалия: Желсон Мартинш («Спортинг»)

Желсон обладает прекрасным дриблингом, впечатляющим спринтом и быстро принимает игровые решения. Португалец - очередной яркий вингер из академии «Спортинга». Убеждать всех в своем высоком классе он начал еще в прошлом сезоне, а в матче первого тура нынешней Лиги чемпионов УЕФА против «Реала» заявил о себе во весь голос, доставив на «Сантьяго Бернабеу» серьезные проблемы Марсело. В текущем сезоне Желсон отдал восемь результативных передач в чемпионате Португалии, а в октябре дебютировал в главной сборной. Вне всяких сомнений, он будет звездой португальцев на турнире в Польше, если только Фернанду Сантуш не возьмет его в главную сборную на Кубок конфедераций.

Сербия: Андрия Живкович («Бенфика»)

Самый юный игрок в истории сборной Сербии и герой молодежного ЧМ-2015. В течение трех сезонов левоногий вингер выступал за «Партизан», где дослужился до звания капитана, а летом отправился в «Бенфику». Живковичу еще только 20 лет, и Синиша Михайлович, при котором юный талант дебютировал в национальной команде, уверен в блестящем будущем футболиста. «Этот паренек вырастет в великого игрока», - сказал экс-наставник сборной Сербии.

Испания: Марко Асенсио («Реал»)

Сумасшедший сольный проход и гол, который Асенсио недавно забил «Севилье», в очередной раз напомнил, каким талантом наделен вингер «Реала». Асенсио был одним из лучших на чемпионате Европы среди юношей до 19 лет в 2015 году. Скорее всего, с таким дриблингом и пониманием игры он не затеряется и этим летом в Польше.

Группа C

Чехия: Патрик Шик («Сампдория»)

Лучший снайпер квалификации, забивший десять мячей и отдавший четыре голевые передачи. Отлично действует левой ногой. Принял участие в двух матчах отбора ЧМ-2018 в составе первой сборной. Перешел в «Сампдорию» из пражской «Спарты» прошлым летом. Первый же выход в стартовом составе 20-летний игрок отметил голом в ворота «Ювентуса».

Дания: Каспер Дольберг («Аякс»)

В свои 19 лет нападающий уже заигран за первую сборную. В июле Дольберг забил в дебютном матче за «Аякс» в квалификации Лиги чемпионов, а затем дважды поразил ворота на групповом этапе Лиги Европы. Талант Дальберга раскрыл Йон Стин Ольсен - тот самый агент, что привел в «Аякс» Златана Ибрагимовича и Кристиана Эриксена.

Германия: Маттиас Гинтер («Боруссия» Дортмунд)

Очень ценный защитник по двум причинам. Во-первых, он универсален - может играть на правом фланге и в центре обороны, а также центрального хавбека. Во-вторых, опытен. Для чемпиона мира-2014 это будет уже третья финальная стадия молодежного первенства Европы (столько же может быть у Эмре Джана из «Ливерпуля»).

Италия: Доменико Берарди («Сассуоло»)

Травма колена, из-за которой Берарди пропустил большую часть первой половины сезона, вероятно, просто отложила его дебют в главной сборной Италии. Летом 22-летний вингер с убийственной левой и тягой к созидательной игре, постарается доказать, что достоин места в «скуадре адзурре». В своем возрасте Берарди уже забил более 50 голов в серии А и пять раз отличился в квалификации Лиги Европы.

Источник — УЕФА

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