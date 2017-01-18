Филипп Лам планирует завершить карьеру футболиста

© eonsports.com.au. Филипп Лам

Капитан «Баварии» Филипп Лам принял решение закончить карьеру профессионального игрока по окончанию сезона, несмотря на то ,что его трудовое соглашение рассчитано до лета 2018 года

Ветеран мюнхенской команды получил заманчивое предложение стать спортивным директором клуба, заменив на этой должности Маттиаса Заммера, который ушел летом 2016 года.

За свою карьеру в «Баварии» Лам завоевал 19 трофеев, в том числе и кубок Лиги чемпионов.

Напомним, ранее об окончании карьеры заявил также и Хаби Алонсо.

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