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Игорь КУТЕПОВ: Детская академия Металлиста функционирует, как и раньше

Директор академии харьковского клуба опроверг информацию о ее закрытии

  • 18.01.2017 14:36
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  • 2 комментария
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fcmetalist.ua. Игорь Кутепов
© fcmetalist.ua. Игорь Кутепов

Руководитель детской академии «Металлиста» в беседе с корреспондентом Sport.ua опроверг информацию о закрытии академии.

«Я не знаю, откуда эта информация. Я сейчас нахожусь в академии – она функционирует так же, как и раньше. Поля мы чистим, дети занимаются. Наверное, кому-то так хочется, чтобы академия прекратила существование. Но я скажу так: «Не дождутся!». Мы пытаемся все сделать, чтобы детская академия работала».

«Да, с финансированием есть определенные проблемы. Родители харьковских детей вообще могут не волноваться – они как занимались, так и будут заниматься.  Есть сложности с иногородними детьми – их нужно кормить. Сейчас решаем эту проблему. Ищем средства ­- выживаем, как можем. Благотворительный фонд, который нас поддерживал, давно уже не давал деньги на академию. Последний раз деньги оттуда были начислены в апреле 2016 года. С тех пор никто нам денег не дает».

«С тренерским составом нет никаких сложностей - академия укомплектована полностью. Сейчас в штате даже больше тренеров, чем положено. Да, сейчас нелегкий период – мы выживаем, как можем. Но, думаю, не мы одни такие в Украине», - сказал Игорь Кутепов.

Автор — Сергей Цыба, Sport.ua

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Комментарии
    Vyacheslav Krusser
      Vyacheslav Krusser, 18.01.2017 14:39
    0
    ну понятно вы все работаете бесплатно)))Такие энтузиасты
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    ultrofan
      ultrofan, 18.01.2017 15:19
    0
    Ох и чмырдяй,его уже нет в Харькове,сбежал с семьёй с Украины и говорит,что Академия функционирует!Тренера с июля не получают денег!!!
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