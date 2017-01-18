© ФК Динамо Киев. Валерий Федорчук

На тренировочном сборе «Динамо» вне общей группы работает только полузащитник Валерий Федорчук, который уже практически восстановился после травмы.

Он набирает форму под руководством тренера по физической подготовке Бориса Пейрека, который прокомментировал специфику работы Федорчука во время сбора:

«Мы только с первого дня сборов приступили к работе с Валерием. Начали с базовых упражнений, колено его не беспокоит. Рассчитываем, что до конца сбора он будет работать под моим руководством.

Для Валеры составлена определенная программа, которая включает и работу в тренажерном зале. А вечером мы будем стараться давать ему специфические упражнения, необходимые ему сейчас.

Упражнения ориентированы на то, чтобы он почувствовал уверенность, потому что он давно не работал с мячом. Ему нужно почувствовать мяч.

Вместе с основной группой он может участвовать в разминке, силовых упражнениях, но в игровых ему пока рано участвовать»,- сказал Пейрека.

Источник — ФК Динамо Киев

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