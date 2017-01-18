Хаби Алонсо завершит карьеру в конце сезона

© goal.com. Хаби Алонсо

35-летний хавбек заявил о том, что он завяжет с профессиональным футболом по завершении текущего сезона.

До «Баварии» Алонсо играл за «Реал Сосьедад», «Эйбар», «Ливерпуль» и мадридский «Реал». На клубном уровне два раза выигрывал Лигу чемпионов.

За сборную Испании провел 114 матчей, в которых забил 16 мячей. В составе национальной сборной является двухкратным чемпионом Европы и чемпионом мира.

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