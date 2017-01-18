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Хаби Алонсо завершит карьеру в конце сезона

Испанский полузащитник «Баварии» Хаби Алонсо объявил о том, что летом повесит бутсы на гвоздь

  • 18.01.2017 13:52
  • 310 просмотров
  • 1 комментария
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goal.com. Хаби Алонсо
© goal.com. Хаби Алонсо

35-летний хавбек заявил о том, что он завяжет с профессиональным футболом по завершении текущего сезона.

До «Баварии» Алонсо играл за «Реал Сосьедад», «Эйбар», «Ливерпуль» и мадридский «Реал». На клубном уровне два раза выигрывал Лигу чемпионов.

За сборную Испании провел 114 матчей, в которых забил 16 мячей. В составе национальной сборной является двухкратным чемпионом Европы и чемпионом мира.

 

Источник — Bild

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Комментарии
    naboo
      naboo, 18.01.2017 14:07
    0
    Эх.. опять воруют кусочек моего детства.
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