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Сергей КОВАЛЕЦ: «Реброву нужна поддержка»

Известный специалист поддержал наставника «Динамо»

  • 18.01.2017 13:25
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Sport.ua. Сергей Ковалец
© Sport.ua. Сергей Ковалец

По словам Ковальца, Сергею Реброву нужно дать спокойно работать.

«Сергей Ребров добился в «Динамо» хороших результатов – два чемпионства, Суперкубок и Кубок Украины. Команда играла в хороший футбол, даже в прошлой Лиге чемпионов все было на грани:  в домашнем матче с «Бенфикой» было много моментов, но не хватило везения на завершающей стадии атак.

У «Динамо» есть команда, и есть направление в развитии. Главное – поддержать главного тренера его штаб и дать спокойно работать», - сказал Сергей Ковалец на онлайн­-конференции Sport.ua. 

 

Источник — Sport.ua

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