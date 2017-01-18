Сергей КОВАЛЕЦ: «Реброву нужна поддержка»

© Sport.ua. Сергей Ковалец

По словам Ковальца, Сергею Реброву нужно дать спокойно работать.

«Сергей Ребров добился в «Динамо» хороших результатов – два чемпионства, Суперкубок и Кубок Украины. Команда играла в хороший футбол, даже в прошлой Лиге чемпионов все было на грани: в домашнем матче с «Бенфикой» было много моментов, но не хватило везения на завершающей стадии атак.

У «Динамо» есть команда, и есть направление в развитии. Главное – поддержать главного тренера его штаб и дать спокойно работать», - сказал Сергей Ковалец на онлайн­-конференции Sport.ua.

Источник — Sport.ua

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