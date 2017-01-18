Динамо интересуется полузащитником Палермо

По информации La Gazzetta dello Sport, хавбек «Палермо» и сборной Швеции Оскар Хильемарк заинтересовал киевское «Динамо».
«Динамо» вступило в переговоры с «Палермо», но пока неизвестно согласится ли хавбек на переезд в Украину. Также на игрока претендует «Аталанта».
В нынешнем сезоне серии А 24-летний полузащитник провел 15 матчей.
Источник — La Gazetta dello Sport
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