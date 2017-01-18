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Динамо интересуется полузащитником Палермо

Оскар Хильемарк попал в сферу интересов команды Сергея Реброва

  • 18.01.2017 12:29
  • 2095 просмотров
  • 11 комментария
Метки
palermocalcio.it. Оскар Хильемарк
© palermocalcio.it. Оскар Хильемарк

По информации  La Gazzetta dello Sport, хавбек «Палермо» и сборной Швеции Оскар Хильемарк заинтересовал киевское «Динамо».

«Динамо» вступило в переговоры с «Палермо», но пока неизвестно согласится ли хавбек на переезд в Украину. Также на игрока претендует «Аталанта».

В нынешнем сезоне серии А 24-летний полузащитник провел 15 матчей. 

Источник — La Gazetta dello Sport

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Комментарии
    Diver_Kiev1
      Diver_Kiev1, 18.01.2017 12:48
    +3
    Дибалой из Палермо надо было интересоваться ....
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    Mr.Teash
      Mr.Teash, 18.01.2017 13:09
    +1
    Чё там Дибалой, – Роналдо из Реала перспективнее...)))
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    zhyr
    online
      zhyr, 18.01.2017 13:27
    +2
    серіал "хто ще Динамо не відмовляв?" продовжується))
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    zhyr
    online
      zhyr, 18.01.2017 13:29
    +1
    купіть Паєта з Вест Хема.....пожалійте гравця, бо поламає ж себе
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    Vyacheslav Krusser
      Vyacheslav Krusser, 18.01.2017 13:44
    -1
    не то счас Динамо чтоб туда идти
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    ne_zidan
      ne_zidan, 18.01.2017 14:00
    +2
    Динамо может и интересуется ,но другой вопрос что этот парень не интересуется ДК !
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    ne_zidan
      ne_zidan, 18.01.2017 14:00
    +1
    Динамо может и интересуется ,но другой вопрос что этот парень не интересуется ДК !
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    M-E-S-S-E-R
      M-E-S-S-E-R, 18.01.2017 14:05
    -2
    Я його гри не бачив, але судячи зі статистики - нічим не кращий Гармашів, Сидорчуків, Буяльських, Мякушків, Калитвенців і т.д. ...
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    Rustam OldBoy
    online
      Rustam OldBoy, 18.01.2017 14:18
    0
    Hauptposition :
    Zentrales Mittelfeld
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    Rustam OldBoy
    online
      Rustam OldBoy, 18.01.2017 14:19
    0
    пишуть, що переходить у ДК, бо має пропозицію від Спартака
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    Rustam OldBoy
    online
      Rustam OldBoy, 18.01.2017 14:20
    0
    пишуть, що уже порощався із Палермо, але не факт, що переходить у ДК
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