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Детская академия Металлиста прекращает существование

Владелец харьковского клуба Сергей Курченко загубил еще один проект

  • 18.01.2017 12:11
  • 487 просмотров
  • 3 комментария
Метки
fcmetalist.ua
© fcmetalist.ua

Тренеры детской академии «Металлиста» уволены, а детям выставлен счет за обучение. В последнее время академия существовала благодаря помощи благотворительного фонда «Возрождение харьковского футбола им. Николая Уграицкого», но его деятельность на данный момент невозможна.

Ранее была информация, что руководитель академии Игорь Кутепов ездил в Москву на встречу с Сергеем Курченко, который пообещал финансовую поддержку академии. Но в очередной раз его слова разошлись с делом. 

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Vyacheslav Krusser
    online
      Vyacheslav Krusser, 18.01.2017 12:20
    +2
    А кто оплатит этот счёт который выставили детям? пускай курица и платит!
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    FidanFCCO
      FidanFCCO, 18.01.2017 12:39
    +1
    На месте родителей ни копейки бы не дал,чтоб эта тварь,непонятно каким образом отжавшая команду и угробившая её не смогла тут нажиться,пусть даже не большой суммой
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    darvey77
    online
      darvey77, 18.01.2017 12:41
    0
    мдя
    хороший был клуб
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