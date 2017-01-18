Детская академия Металлиста прекращает существование

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Тренеры детской академии «Металлиста» уволены, а детям выставлен счет за обучение. В последнее время академия существовала благодаря помощи благотворительного фонда «Возрождение харьковского футбола им. Николая Уграицкого», но его деятельность на данный момент невозможна.

Ранее была информация, что руководитель академии Игорь Кутепов ездил в Москву на встречу с Сергеем Курченко, который пообещал финансовую поддержку академии. Но в очередной раз его слова разошлись с делом.

Источник — Sport.ua

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