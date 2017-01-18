© instagram.com/timi1010. Артем Милевский

Украинский нападающий «Тосно» Артем Милевский прокомментировал товарищеский матч с «Нефтчи» (2:2) на учебно-тренировочных сборах российского клуба.

Милевский вышел на поле в стартовом составе и провел на поле весь первый тайм, завершившийся со счетом 2:2. «Тосно» мог претендовать на победу, но в самом конце матча арбитр назначил в ворота российского клуба сомнительный пенальти, реализованный Агаевым.

«Эти турецкие судьи сводят с ума! «Тосно» – «Нефтчи» – 2:2, сборы продолжаются», – написал Милевский в Instagram.

«Тосно» – «Нефтчи» (Баку) - 2:2

Голы: Кутьин, 13, с пенальти, Марков, 48 – Кардосо, 16, Агаев, 90, с пенальти

«Тосно» (первый тайм): Лукичев (Байчора, 30), Дугалич, Никитин (на просмотре), Абазов, Богаев, Макаров, Кашчелан, Галиулин, Чиркин, Кутьин, Милевский.

«Тосно» (второй тайм): Байчора (Нигматуллин, 59), Гарбуз, Сухарев, Дугалич, Богаев (Абазов, 85), Альшин, Палиенко, Мухаметшин, Причиненко, Марков (Макаров, 79), Киреенко.

Источник — Sport.ua

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