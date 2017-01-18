Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Артем МИЛЕВСКИЙ: «Эти турецкие судьи сводят с ума!»

Форвард «Тосно» подвел итоги товарищеского матча с «Нефтчи» (2:2)

  • 18.01.2017 11:43
  • 1616 просмотров
  • 0 комментария
Метки
instagram.com/timi1010. Артем Милевский
© instagram.com/timi1010. Артем Милевский

Украинский нападающий «Тосно» Артем Милевский прокомментировал товарищеский матч с «Нефтчи» (2:2) на учебно-тренировочных сборах российского клуба.

Милевский вышел на поле в стартовом составе и провел на поле весь первый тайм, завершившийся со счетом 2:2. «Тосно» мог претендовать на победу, но в самом конце матча арбитр назначил в ворота российского клуба сомнительный пенальти, реализованный Агаевым.

«Эти турецкие судьи сводят с ума! «Тосно» – «Нефтчи» – 2:2, сборы продолжаются», – написал Милевский в Instagram.

«Тосно» – «Нефтчи» (Баку) - 2:2
Голы: Кутьин, 13, с пенальти, Марков, 48 – Кардосо, 16, Агаев, 90, с пенальти

«Тосно» (первый тайм): Лукичев (Байчора, 30), Дугалич, Никитин (на просмотре), Абазов, Богаев, Макаров, Кашчелан, Галиулин, Чиркин, Кутьин, Милевский.
«Тосно» (второй тайм): Байчора (Нигматуллин, 59), Гарбуз, Сухарев, Дугалич, Богаев (Абазов, 85), Альшин, Палиенко, Мухаметшин, Причиненко, Марков (Макаров, 79), Киреенко.

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.