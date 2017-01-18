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ОФИЦИАЛЬНО: Максимюк покинул пост главного тренера Тернополя

Спустя пять дней после назначения специалист покинул клуб

  • 18.01.2017 11:30
  • 748 просмотров
  • 3 комментария
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dynamo.kiev.ua. Роман Максимюк
© dynamo.kiev.ua. Роман Максимюк

Роман Максимюк больше не является главным тренером «Тернополя». 

«Причина разрыва контракта – не сошлись во взглядах с руководством клуба в том, как должен проходить тренировочный процесс», - сказал куратор команды в Тернопольском горсовете Николай Куть.

На данный момент исполняющим обязанности главного тренера является Василий Матвийкив. В то же время «Теонополь» находится в поиске главного тренера.

Напомним, что Максимюк был назначен главным тренером «Тернополя» 12 января, но потом стало известно, что тренер обвиняется в организации договорных матчей.

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Комментарии
    M-E-S-S-E-R
      M-E-S-S-E-R, 18.01.2017 12:00
    +1
    Це чувак, який схиляв молодь до фіксованого результату?
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    EGOS
      EGOS, 18.01.2017 12:11
    +1
    прям как аллердайс))
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    darvey77
    online
      darvey77, 18.01.2017 12:43
    +1
    не сошлись во взглядах с руководством клуба в том, как должен проходить тренировочный процесс» - канешно верим
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