ОФИЦИАЛЬНО: Максимюк покинул пост главного тренера Тернополя

© dynamo.kiev.ua. Роман Максимюк

Роман Максимюк больше не является главным тренером «Тернополя».

«Причина разрыва контракта – не сошлись во взглядах с руководством клуба в том, как должен проходить тренировочный процесс», - сказал куратор команды в Тернопольском горсовете Николай Куть.

На данный момент исполняющим обязанности главного тренера является Василий Матвийкив. В то же время «Теонополь» находится в поиске главного тренера.

Напомним, что Максимюк был назначен главным тренером «Тернополя» 12 января, но потом стало известно, что тренер обвиняется в организации договорных матчей.

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