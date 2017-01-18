ОФИЦИАЛЬНО: Максимюк покинул пост главного тренера Тернополя

Роман Максимюк больше не является главным тренером «Тернополя».
«Причина разрыва контракта – не сошлись во взглядах с руководством клуба в том, как должен проходить тренировочный процесс», - сказал куратор команды в Тернопольском горсовете Николай Куть.
На данный момент исполняющим обязанности главного тренера является Василий Матвийкив. В то же время «Теонополь» находится в поиске главного тренера.
Напомним, что Максимюк был назначен главным тренером «Тернополя» 12 января, но потом стало известно, что тренер обвиняется в организации договорных матчей.
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