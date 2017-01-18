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Артем ФРАНКОВ: «Динамо предлагало Макаренко $360 тысяч и бонусы»

Член исполкома ФФУ остерегается давать прогнозы о будущем киевского клуба

  • 18.01.2017 11:28
  • 2057 просмотров
  • 2 комментария
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Sport.ua. Артем Франков
© Sport.ua. Артем Франков

Главный редактор журнала «Футбол» и член исполкома ФФУ Артем Франков прокомментировал уход из «Динамо» защитника Евгения Макаренко, а также поделился мнением о будущем киевского клуба.

«Динамо предлагало 360 (тысяч долларов в год в качестве зарплаты Макаренко – прим. Sport.ua) плюс бонусы, а о 250-ти написала пресса. Точнее, инет. Во всяком случае, так известно мне – хотя свечку на переговорах, ясно, не держал.

Гарантии – только в похоронной конторе. Всё может быть. В последние годы о серьезных прогнозах говорить не приходится. Ну а Суркис... Да, не все зависит от него, от них, от нас. Далеко не все, думаю. Но мне крайне сложно оценить реальный запас прочности «Динамо». Впрочем, как и «Шахтера», который вполне благополучен на вид, но трансферную политику тоже ведет крайне осторожно, если не сказать больше», – написал Франков в своей конференции.

Источник — MatchDay

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Комментарии
    M-E-S-S-E-R
      M-E-S-S-E-R, 18.01.2017 11:47
    +3
    Інтерв'ю ні про що... 360, чи 250... але, "я свечку не держал - не знаю..." я можу написати, що Макаренку пропонували миску рису в день... Навіщо друкувати такого роду інфу? ...банальні роздуми про ніщо!
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    And_er_son
      And_er_son, 18.01.2017 12:17
    0
    Вот полная статья https://campeones.ua/27831/. Тут выжимка) По поводу "роздумов" полегче. АФ самый популярный и продвинутый футбольный специалист в стране.
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