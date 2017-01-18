Артем ФРАНКОВ: «Динамо предлагало Макаренко $360 тысяч и бонусы»

© Sport.ua. Артем Франков

Главный редактор журнала «Футбол» и член исполкома ФФУ Артем Франков прокомментировал уход из «Динамо» защитника Евгения Макаренко, а также поделился мнением о будущем киевского клуба.

«Динамо предлагало 360 (тысяч долларов в год в качестве зарплаты Макаренко – прим. Sport.ua) плюс бонусы, а о 250-ти написала пресса. Точнее, инет. Во всяком случае, так известно мне – хотя свечку на переговорах, ясно, не держал.

Гарантии – только в похоронной конторе. Всё может быть. В последние годы о серьезных прогнозах говорить не приходится. Ну а Суркис... Да, не все зависит от него, от них, от нас. Далеко не все, думаю. Но мне крайне сложно оценить реальный запас прочности «Динамо». Впрочем, как и «Шахтера», который вполне благополучен на вид, но трансферную политику тоже ведет крайне осторожно, если не сказать больше», – написал Франков в своей конференции.

Источник — MatchDay

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