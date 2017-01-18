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ПРИЙОВИЧ: ПАОК в финансовом плане не сильнее Динамо и Шахтера

Швейцарский форвард – о переходе в ПАОК

  • 18.01.2017 11:20
  • 627 просмотров
  • 2 комментария
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legia.com. Александар Прийович
© legia.com. Александар Прийович

Нападающий «Легии», которым интересовалось «Динамо», прокомментировал переход а ПАОК.

«У меня было много предложений из Китая, также была заинтересованность со стороны других клубов. Сердце мне подсказало, что нужно ехать в Грецию. Обычно интуиция меня не обманывает.

ПАОК в финансовом плане сильнее, чем клубы из центральной и восточной Европы, конечно, кроме России, «Динамо» и «Шахтера».

ПАОК ставит перед собой цели выигрывать титулы, мы постараемся остановить доминирование «Олимпиакоcа», - сказал Прийович.

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Комментарии
    M-E-S-S-E-R
      M-E-S-S-E-R, 18.01.2017 11:53
    -1
    "конечно, кроме России, «Динамо» и «Шахтера»" на думку вищезазначеного тормоза, умовний Урал, Уфа чи Крилья советов можуть тягатися з ШД, ДК, Зенытом....
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    samird
      samird, 18.01.2017 12:07
    -1
    M-E-S-S-E-R, 18.01.2017 11:53
    "конечно, кроме России, «Динамо» и «Шахтера»" на думку вищезазначеного тормоза, умовний Урал, Уфа чи Крилья советов можуть тягатися з ШД, ДК, Зенытом....

    Он просто (как и многие) не знает названия российских клубов...
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