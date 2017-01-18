ПРИЙОВИЧ: ПАОК в финансовом плане не сильнее Динамо и Шахтера

Нападающий «Легии», которым интересовалось «Динамо», прокомментировал переход а ПАОК.
«У меня было много предложений из Китая, также была заинтересованность со стороны других клубов. Сердце мне подсказало, что нужно ехать в Грецию. Обычно интуиция меня не обманывает.
ПАОК в финансовом плане сильнее, чем клубы из центральной и восточной Европы, конечно, кроме России, «Динамо» и «Шахтера».
ПАОК ставит перед собой цели выигрывать титулы, мы постараемся остановить доминирование «Олимпиакоcа», - сказал Прийович.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Он просто (как и многие) не знает названия российских клубов...
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.