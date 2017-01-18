Ильичевец расстался с Дорошенко и ждет прихода новичков

«Ильичевец» прекратил сотрудничество с Кириллом Дорошенко. Полузащитник присоединился к мариупольской команде летом 2016 года и провел 4 матча.
Ранее ряды «Ильичевца» пополнили Сергей Рудыка, Максим Жичиков и Александр Мигунов. В ближайшее время «Ильичевец» подпишет контракты с другими новичками.
Источник — ФК Ильичевец
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