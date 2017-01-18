Ильичевец расстался с Дорошенко и ждет прихода новичков

Дибалой из Палермо надо было интересоваться ....

Блин ,так хочется увидеть Ю.Вернидуба в нормальной команде с нормальным своим составом.

Главное Черноморец не в жопе как некоторые команды и костяк свой сохранил в отличии Ворсклы и Кар...

не сошлись во взглядах с руководством клуба в том, как должен проходить тренировочный процесс» - ...

мдяхороший был клуб

На месте родителей ни копейки бы не дал,чтоб эта тварь,непонятно каким образом отжавшая команду и...

А кто оплатит этот счёт который выставили детям? пускай курица и платит!