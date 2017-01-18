Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Ильичевец расстался с Дорошенко и ждет прихода новичков

Мариупольский клуб ведет активную трансферную политику в зимнем перерыве

  • 18.01.2017 11:17
  • 188 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Ильичевец. Кирилл Дорошенко
© ФК Ильичевец. Кирилл Дорошенко

«Ильичевец» прекратил сотрудничество с Кириллом Дорошенко. Полузащитник присоединился к мариупольской команде летом 2016 года и провел 4 матча.

Ранее ряды «Ильичевца» пополнили Сергей Рудыка, Максим Жичиков и Александр Мигунов. В ближайшее время «Ильичевец» подпишет контракты с другими новичками.

Источник — ФК Ильичевец

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.