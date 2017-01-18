Сборная Украины U-17 уступила в поединке с Израилем

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У вівторок, 17 січня юнацька збірна України U-17 провела свій другий матч на турнірі «Кубок розвитку-2017» у Мінську. Цього разу суперниками українців були однолітки з Ізраїлю. На жаль, наші хлопці знову залишили поле переможеними.



Стартові хвилини команди розпочали з розвідки, по черзі контролюючи м’яч. Але вже на 18-й хвилині наші суперники зуміли вийти вперед після голу Леві.



Перший тайм завершився за мінімальної переваги ізраїльтян, незважаючи на всі намагання «синьо-жовтих» зрівняти рахунок.



У другому таймі на полі точилася запекла боротьба, але відзначитись знову вдалося команді Ізраїлю: на 73-й хвилині вдало зіграв Дахан. Після такого розвитку подій на футбольному полі українці геть знітились і в останні хвилини гри змогли створити лише напівмоменти для взяття воріт Кеоуфа.



В іншому матчі нашого квартету Литва перемогла Грузію з рахунком 4:1 і одноосібно очолила турнірну таблицю групи. Саме з грузинами підопічні Сергія Попова проведуть останній поєдинок у груповому раунді, який відбудеться у четвер, 19 січня, о 15:40 за київським часом.



Україна – Ізраїль – 0:2

Голи: Леві (18), Дахан (73)



Україна U-17: Бабійчин (к) - Бондаренко (Титаєвський, 24), Чмирьов (Шушко, 75), Граматик (Рудюк, 41), Кащук, Холод (Назаренко, 36) (Кожевніков, 75), Косюк, Шевцов (Ступнік, 48), Слива, Снурніцин, Тарадуда

Ізраїль U-17: Кеоуф - Стросберг (Блоріан, 48), Арци (Махлуф, 59), Дов Глезер, Сісай (Маждуб, 41), Дахан, Карзєв (к) (Чилака, 59), Кохен, Леві, Елмкис (Чен, 75), Катан.

Источник — Федерация футбола Украины

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