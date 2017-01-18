КЕРНИЦКИЙ: «Черноморец может забыть о выживании и думать о развитии»

© ФК Черноморец. Сергей Керницкий

Генеральний директор «Чорноморця» — про трансфери, тренувальні збори та інвесторів.

— Сергію Степановичу, головне запитання, котре хвилює Одесу, — заміни Филимонову, Калитвинцеву та Боровику…

— Є реалії футбольного життя, згідно з якими двічі на рік відчиняється трансферне вікно, коли в кожному клубі світу відбуваються кадрові зміни. Якісь гравці йдуть, інші приходять. Так і у нас, тобто це — природний процес… Я неодноразово повторював, що незамінних виконавців немає, хоча розумію, що до відходу деяких гравців команді доведеться звикати.

— Проясніть, будьте ласкаві, ситуацію з Хочолавою.

— Загалом немає чого прояснювати: він — на контракті з «Чорноморцем». Просто зараз поїхав на збори національної збірної Грузії, звідки приїде на наш тренувальний збір у Туреччину.

— Наступне запитання пов’язане з першими двома: хто замінить тих гравців, які вирішили піти в інші клуби? Або ширше: кого збираєтеся придбати?

— А чому зразу придбати? Чому у нашому футболі домінує саме таке бачення — якщо виконавець пішов, значить, треба когось купувати на заміну?! Я вважаю, що маємо хороші внутрішні резерви! У нас хороша школа, є команди U19 та U21, повернулися два орендовані гравці. Тепер (розмова записана по обіді 17 січня. — УПЛ) їду на контрольний матч із «Жемчужиною-2», де переглянемо найближчий резерв. До того моменту, коли поїдемо в Туреччину, маємо визначатися з тими виконавцями, з якими гратимемо навесні.

— Про Туреччину: збір починається 27 січня й триватиме до 17 лютого без перерви. Таке зроблено в цілях економії?

— Нам так зручніше. Насправді заплановано два збори, просто один зразу перейде в другий без повернення в Одесу. Ми так само зробили минулого року, просто тоді пробули в Туреччині 18 днів, а тепер заплановано 21.

— В одному з недавніх інтерв’ю Олександр Бабич сформулював основне завдання ФК «Чорноморець» (Одеса) — «Стати українським «Аяксом». Тренер мав на увазі таку модель існування: виховування своїх гравців і вигідний їхній продаж. Чи існує така мета у вигляді якогось офіційного наказу керівництва?

— Переконаний: нинішні економічні умови підштовхують до цієї моделі існування всі клуби України. Сьогодні ми працюємо над відповідною програмою, з якою навесні хочемо ознайомити громадськість і наших уболівальників. Уже тривалий час ведемо переговори з різними клубами світу (із Австрії, Італії…), з якими хочемо співпрацювати щодо розвитку дитячо-юнацького футболу. Хочемо досягти того, щоби тренери нашої СДЮШОР їздили на стажування за кордон.

— Упродовж теми. Відомий експерт висловив цікаву думку про «Чорноморець»: мовляв, клуб першим в Україні адаптувався до нових — кризових — умов, успішно пройшов оптимізацію фінансових витрат, але якоїсь миті ніби «завис», не знаючи, куди далі рухатись…

— Як і в будь-чому, тут усе залежить від фінансів… Колись я вже казав, що ми «не втонули біля пристані», стали на ноги, а сьогодні хочемо піднятися вгору. Досягли того рівня, коли можемо забути про «бюджет виживання» й працювати над «бюджетом розвитку». А для того, щоби перейти з одного стану в інший, потрібен час. Ми відкриті для співпраці й готові домовлятися з усіма потенційними інвесторами.

Источник — Официальный сайт УПЛ

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