Юрий ВЕРНИДУБ: «Я отказался от приглашения из Манчестер Юнайтед»

© ФК Заря. Юрий Вернидуб

Ведущая борьбу за одно из призовых мест «Заря» после выхода из отпуска на протяжении двух дней ведет подготовку к весенней части чемпионата. Накануне ее главный тренер Юрий Вернидуб рассказал о новостях команды.



Прежде чем поговорить с Вернидубом о текущих делах его команды, мы вернулись к событиям прошлого года, о которых сам тренер и его подопечные запомнят надолго. Чего стоят хотя бы поединки группового раунда Лиги Европы, в которых соперниками «Зари» были «Фенербахче», «Фейенорд» и «Манчестер Юнайтед». Провели луганчане и ряд ярких матчей в чемпионате, что позволило им уйти на зимний перерыв на третьем месте.



- На этом этапе у нас были и хорошие, и плохие моменты, - признался мой собеседник. - Очень сложно было ровно пройти всю осеннюю дистанцию. Если и был у нас провал, то в концовке, когда не могли победить на протяжении четырех туров кряду: дважды играли вничью и столько же раз уступали. Хотя проигрывать и не должны были (в поединке с «Александрией» луганчане пропустили на второй компенсированной ко второму тайму минуте, а в игре с «Днепром» - на 79-й. - Прим. В.К.).



Но ничего не поделаешь - это футбол. Главное, что мы это проанализировали. Теперь впереди у нас много теоретической работы. Будем настраивать ребят на то, чтобы не повторить впредь допущенных ошибок.



ЗВОНОК АДВОКАТА



- Чего же в осенней части сезона было больше - позитивных эмоций или разочарований?

- Позитива. Мы впервые участвовали в групповом раунде Лиги Европы. Для нас это дело новое: как говорится, первый раз в первый класс. Благодарен своим ребятам: пусть мы не выиграли ни одного матча, лишь дважды сыграв вничью, полученный опыт пойдет им на пользу. Ведь игравшие в одной группе с нами «Фенербахче», «Фейенорд» и «Манчестер Юнайтед» - серьезные соперники. Провести по две встречи с ними дорогого стоит.



- Сделали бы вы что-нибудь по-другому, если бы можно было повернуть время вспять?

- Мне сейчас сложно об этом говорить. Вот если бы имели состав посильнее… Но если посмотреть с другой стороны, где-то нам не повезло. Сыграй удачнее с «Фенербахче» в Одессе - возможно, все сложилось бы по-другому. Но стоит ли теперь об этом говорить?



Важно все проанализировать, сделать правильные выводы и двигаться дальше. На данном этапе нужно думать о том, как эффективно подготовиться к весне, провести сборы - ну, и, конечно, удачно сыграть с «Динамо» в первом же матче после возобновления чемпионата.



- Поднялся ли спрос на ваших игроков со стороны от зарубежных клубов после Лиги Европы?

- Думаю, наилучшим подтверждением возросшего интереса к «Заре» является количество публикаций, выходивших в различных средствах массовой информации о наших ребятах во время отпуска. Сообщалось, что кто-то куда-то может перейти - то Петряк, то Соболь, то Сиваков, то Форстер, то Караваев. Последний стал игроком «Фенербахче» и уже успел дебютировать в его составе.



Желаю Саше здоровья, удачи и достижения больших футбольных успехов. Он достоин этого. В «Заре» футболист провел два с половиной года, и я полагаю, что это не худшее время в его карьере.



- Советовался ли Караваев с вами, размышляя над предложением турецкого клуба?

- Мне он позвонил первым делом. Из личной беседы узнал, что Сашу по скайпу набирал главный тренер турецкой команды Дик Адвокат, сказавший через переводчика, что лично заинтересован в его услугах. Понятно, что мне хотелось, чтобы Караваев остался в «Заре» до окончания чемпионата. Но когда поступает такое предложение, отказываться грех.



Что бы ни говорили о чемпионате Турции, стоит учитывать, что в нем есть три топовых клуба - «Бешикташ», «Фенербахче» и «Галатасарай». Все они постоянно на слуху, так как регулярно участвуют в еврокубковых турнирах. Не видел смысла отговаривать Караваева - тем более, что ему были предложены выгодные финансовые условия.



Вы знаете, Саша ни разу за время пребывания в луганском клубе не жаловался, что есть задержки по зарплате или что он мало получает. Парень честно трудился в «Заре», и мы не вправе были его удерживать. Повторюсь: приглашение в серьезный клуб он заслужил. Я за него рад.



- Считаете, чемпионат Турции Караваеву подходит?

- Мне кажется, поиграть под руководством такого именитого и классного специалиста как Адвокат будет интересно. Не говоря уже о том, что в нынешнем «Фенербахче» достаточно много сильных футболистов, среди которых и звезды. Это шаг вперед для Караваева.



Скажу вам больше: это не команды из Бельгии или Голландии, которые борются за выживание, или Венгрии, находящиеся на последних местах. Ни в коей мере не хочу никого обидеть, но даже с двенадцатью участниками чемпионат Украины ни в чем не уступает турецкому. Разве что по части материальных возможностей.



ТРИ ПОЗИЦИИ ДЛЯ «ЗАРИ»



- Караваев был определяющей фигурой в «Заре» в последние годы. Задумывались над тем, кто может его заменить?

- Думал, конечно. Будем исходить из имеющихся вариантов. Постараемся приобрести исполнителей на эту позицию. Кандидаты уже есть. Кто будет сильнее на конкретный момент, тот и будет играть.



- Есть ли в нашем футболе игроки, которые могли бы столь уверенно выглядеть на правом фланге полузащиты как Караваев?

- Об этом много чего писали: что переходят к нам Кобахидзе, Лучкевич, другие футболисты. Но, к сожалению, я узнавал о подобных «новостях» из интернета. На самом деле это не так. Есть, повторюсь, свои наметки, имеются кандидаты. Я люблю работать с молодыми футболистами. Будем искать - и постараемся непременно найти.



- А верна ли информация о возможном появлении в вашей команде известного по выступлениям в «Александрии» и «Ильичевце» Давида Таргамадзе?

- Об этом я читал, и для меня эта новость стала довольно неожиданной.



- В недавнем интервью бывший нападающий «Ворсклы» Юрий Коломоец признался, что этой зимой вы ему звонили. Учитывая, что квалифицированных форвардов у нас днем с огнем не сыщешь, намерены пригласить кого-то из легионеров?

- А потянет ли наш клуб этот трансфер? Что касается Коломойца, то я действительно разговаривал с ним. Но он сделал так, как посчитал нужным, перешел в венгерский МТК. Что ж, это его право. Он взрослый человек, и сам волен принимать решения.



Хотя мне кажется, что перебираться в команду, которая в нынешнем чемпионате Венгрии занимает предпоследнее место, было опрометчиво. Уж лучше бы Коломоец остался в Украине и перешел в «Зарю». Шансов зарекомендовать себя с лучшей стороны к лету у него было бы больше.



- Сколько новых футболистов в общей сложности может появиться в «Заре» нынешней зимой?

- Не думаю, что мы будем приглашать много игроков. Как я уже говорил, нам необходимо укрепить позицию центрального защитника - вполне возможно, команду может покинуть тот же Сиваков. У него, насколько известно, есть предложения. Пока все в стадии переговоров.



В связи с уходом Караваева у нас возникла потребность в игроке, способном заменить его на позиции правого вингера. Ну и плюс есть необходимость в нападающем. Что касается центральной оси полузащиты, то на этих позициях у нас достаточное количество футболистов.



НЕ НАСТУПИТЬ НА ТЕ ЖЕ ГРАБЛИ



- Недавно вы высказывали пожелание побывать на стажировке в «Манчестер Юнайтед». Есть ли у вас такая возможность, учитывая зародившиеся контакты с английским клубом во время двух встреч с ним в Лиге Европы?

- У меня на руках есть приглашение из «МЮ». Но, к сожалению, в попытке осуществить желаемое все немного затянулось. Улетать в Англию нужно было 14 января - на неделю. Однако я от этой поездки отказался. Посчитал, что было бы неправильно, если 16-го команда соберется после отпуска, начнет работу, а я прилечу лишь спустя пять дней.



«Зарю» ожидает непростая весенняя часть сезона, поэтому мне необходимо было остаться в Запорожье и начать подготовку к ней вместе с ребятами. Все помнят прошлый сезон, в котором мы допустили достаточное количество ошибок. Встретив весну на третьем месте с шестиочковым отрывом от расположившегося следом «Днепра», мы не только не смогли его закрепить, но и утратили преимущество, финишировав четвертыми. Этой зимой не хотелось бы наступать на те же грабли.



- За время отпуска отдохнуть успели?

- Съездил на недельку к родителям на Житомирщину. Бываю там минимум два раза в год - в весенний и зимний период. Родители у меня уже в почтенном возрасте - отцу пошел 90-й год, маме 87-й. Слава Богу, что они у меня есть. Всегда приятно побыть с ними рядом, пообщаться.



Вернувшись домой, немного отдохнул. А после Нового года в большей степени занимался рабочими делами: нужно было расписать график всех трех зимних сборов «Зари». Первый пройдет в Запорожье, два других в Турции. Неделю продлится втягивающий этап, занятия будут проводиться как в одноразовом, так и в двухразовом режиме.



В общей сложности их будет двенадцать. Первое, утреннее занятие, направлено на совершенствование физических возможностей и координации. Оно будет состоять из аэробики, степ-аэробики и силовой работы. А второе, вечернее, в большей степени будет проводиться на воздухе. Беговая работа и работа с мячами на синтетическом поле - это то, что планируется для совершенствования технической подготовки. Затем - в обязательном порядке футболистов ждет тренажерный зал.



Второй же сбор предусматривает закладку фундамента физического состояния, улучшение технических навыков и проведение четырех-пяти спаррингов. На третьем сборе акцент будет сделан на скоростную работу, тактические взаимодействия ребят и командное построение игры - как в обороне, так и в атаке.



Контрольных матчей на этом этапе также будет достаточно, что поспособствует наигрыванию основного состава. С последнего сбора планируем вернуться прямо перед матчем с «Динамо», так как неизвестно, какая погода и какие условия для работы будут в Украине в конце февраля.



Вячеслав КУЛЬЧИЦКИЙ

Источник — Спорт-Экспресс в России

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