Владимир КОСТЕВИЧ: «Попробую выйти на новый виток карьеры»

© ФК Лех. Владимир Костевич

Экс-футболист «Карпат» Владимир Костевич рассказал о переходе в «Лех», игре новой команды и мечтах пробиться в сборную Украины.

— Владимир, ваше решение переехать в чемпионат Польши было спонтанным или все к этому шло?

— Польский «Лех» уже не первый год интересовался моей персоной, его представители не раз общались со мной, поэтому я все чаще начал задумываться, что это не просто так.

— Сейчас многие украинские футболисты покидают чемпионат Украины. С чем это связано?

— С экономической ситуацией в стране. Это, естественно, сказывается чуть ли не в каждой отрасли. Не исключением является и футбол. У многих команд большие задержки по зарплате, поэтому каждый и старается найти, где ему лучше. Хочется быть уверенным в завтрашнем дне.

Тем не менее, эта проблема не касается «Карпат», там в этом вопросе все стабильно. Просто для себя я решил, что нужно попробовать выйти на новый виток карьеры. Думаю, это шаг вперед. Польский чемпионат очень силен, а «Лех» ведет борьбу за попадание в Лигу Европы, а при удачном раскладе команда может побороться и за зону Лиги чемпионов.

— Вам предлагали остаться во Львове?

— Когда «Лех» только начинал интересоваться моей персоной, у меня был разговор с почетным президентом «Карпат» Петром Дыминским, который спрашивал мое мнение. Я сказал, что стремлюсь быть востребованным в Европе, но тогда что-то не срослось. На этот раз все сложилось, и мне не препятствовали переезду в Польшу.

— До перехода в «Лех» вы что-то знали об этой команде?

— Поначалу я не сильно увлекался успехами этого клуба, но постепенно вошел в курс дела, также много читал о Познани, и я был поражен не только красотой города, но и местными болельщиками, которые неистово поддерживают команду. У «Леха» прекрасный стадион, который также произвел на меня сильное впечатление.

— Какая посещаемость на домашних матчах «Леха»?

— Когда проходят поединки против лидеров, то арена заполняется полностью, а это порядка 45 000 зрителей, а вообще на каждом матче присутствует не мене 20 000 болельщиков.

— В какой футбол играет ваша новая команда?

— Не хочу бежать впереди паровоза, могу только сказать, что я видел раньше. Это игра через фланги, а при потере мяча быстрый отбор.

— На какой позиции вас видит главный тренер Ненад Белица?

— В дебютном контрольном поединке первый тайм я отыграл на позиции левого защитника, а после перерыва бегал под нападающими.

— Кстати, в этом товарищеском поединке вы отметились голом и результативной передачей. Матч удался?

— Думаю, не стоит приумножать мои заслуги, поскольку соперник был не столь силен, представлял третью лигу чемпионата Польши. Да и счет 8:0 говорит сам за себя.

— Наверняка вы мечтаете попасть и в сборную Украины. Из «Леха» это будет сделать проще?

— Главное — играть, а уже потом можно о чем-то говорить. Однако не стоит забывать и о примере Павла Ксенза, которого вызывали в сборную из «Карпат». Хотя, конечно, я очень надеюсь, что этот этап карьеры поможет мне выйти на более высокий профессиональный уровень и быть замеченным тренерами сборной.

— Тем более, что в сборной актуальна проблема левого защитника...

— Эти вопросы лучше адресовать главному тренеру национальной команды. Мое дело доказывать, что я достоин надеть «сине-желтую» футболку.

— Что вы вообще думаете о шансах сборной Украины попасть в финальную часть чемпионата мира?

— Они довольно неплохие. В команде собрался молодой коллектив с классным тренерским штабом, поэтому все в наших руках.

Источник — MatchDay

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