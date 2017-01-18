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Факундо ФЕРРЕЙРА: «Конкуренция с Бланко-Лещуком пойдет нам во благо»

Форвард «Шахтера» готов всеми силами помогать новичку донецкого клуба

  • 18.01.2017 10:05
  • 238 просмотров
  • 3 комментария
Метки
ФК Шахтер Донецк. Факундо Феррейра
© ФК Шахтер Донецк. Факундо Феррейра

Аргентинский нападающий делится впечатлениями от первых тренировок и обещает помогать новичку команды Густаво Бланко-Лещуку.

– Факундо, что можешь сказать о первых днях сборов? Над чем работает «Шахтер»?
– Мы сейчас очень устаем, потому что выполняем тяжелую работу. В предсезонный период так происходит всегда. Конечно, нам нелегко, но эти занятия крайне важны для команды, потому что позволят хорошо подготовиться к сезону.

– Первые тренировки всегда самые сложные?
– Да. Каждый день мы много бегаем, выполняем все упражнения в высоком темпе, работаем с мячом. Поначалу это трудно, но уверен, что нам удастся набрать форму к первым матчам.

– В «Шахтере» новичок – Густаво Бланко-Лещук. Рад появлению еще одного аргентинца?
– Считаю, это необходимый трансфер для нас. Густаво – очень хороший футболист, уже показавший себя в «Карпатах». Думаю, он нам поможет. Я вдвойне рад, поскольку это аргентинец. Мы с ним быстро найдем общий язык. Всегда приятно общаться с соотечественником. Так что я счастлив.

– Будешь помогать Густаво?
– Обязательно. Если ему что-то понадобиться, я с радостью помогу. В первое время буду его контролировать и все объяснять. Уверен, его адаптация пройдет хорошо.

– Вы с Густаво станете друзьями или конкурентами за место в составе?
– Естественно, будем конкурировать на позиции форварда. Но это пойдет нам во благо. Конкуренция для игроков очень важна, она позволяет прогрессировать и делает нас сильнее.

Источник — ФК Шахтер

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Комментарии
    M-E-S-S-E-R
      M-E-S-S-E-R, 18.01.2017 10:47
    0
    Перший, граючи за топ-клуб, забив 8 м'ячів... Другий, граючи за аутсайдера, забив 7... Я думаю, перспективи Ф.Ферейри - туманні (Будковського - ще туманніші)... не даремно Леоненко їх обсирає...
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    Андрей Штогрин
      Андрей Штогрин, 18.01.2017 10:52
    0
    гладкий в харькове 20 забивал, шахтеру не в первой ломать карьеру футболисту.
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    AlexCardo
      AlexCardo, 18.01.2017 11:03
    0
    M-E-S-S-E-R, 18.01.2017 10:47
    Перший, граючи за топ-клуб, забив 8 м'ячів... Другий, граючи за аутсайдера, забив 7... Я думаю, перспективи Ф.Ферейри - туманні (Будковського - ще туманніші)... не даремно Леоненко їх обсирає...
    Ты не забывай, что на Бланко играла вся команда в Карпатах, а в Шахтере основную роль по забитым мячам выполняют атакующие полузащитники, это разные вещи
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