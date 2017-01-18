Факундо ФЕРРЕЙРА: «Конкуренция с Бланко-Лещуком пойдет нам во благо»

© ФК Шахтер Донецк. Факундо Феррейра

Аргентинский нападающий делится впечатлениями от первых тренировок и обещает помогать новичку команды Густаво Бланко-Лещуку.

– Факундо, что можешь сказать о первых днях сборов? Над чем работает «Шахтер»?

– Мы сейчас очень устаем, потому что выполняем тяжелую работу. В предсезонный период так происходит всегда. Конечно, нам нелегко, но эти занятия крайне важны для команды, потому что позволят хорошо подготовиться к сезону.

– Первые тренировки всегда самые сложные?

– Да. Каждый день мы много бегаем, выполняем все упражнения в высоком темпе, работаем с мячом. Поначалу это трудно, но уверен, что нам удастся набрать форму к первым матчам.

– В «Шахтере» новичок – Густаво Бланко-Лещук. Рад появлению еще одного аргентинца?

– Считаю, это необходимый трансфер для нас. Густаво – очень хороший футболист, уже показавший себя в «Карпатах». Думаю, он нам поможет. Я вдвойне рад, поскольку это аргентинец. Мы с ним быстро найдем общий язык. Всегда приятно общаться с соотечественником. Так что я счастлив.

– Будешь помогать Густаво?

– Обязательно. Если ему что-то понадобиться, я с радостью помогу. В первое время буду его контролировать и все объяснять. Уверен, его адаптация пройдет хорошо.

– Вы с Густаво станете друзьями или конкурентами за место в составе?

– Естественно, будем конкурировать на позиции форварда. Но это пойдет нам во благо. Конкуренция для игроков очень важна, она позволяет прогрессировать и делает нас сильнее.

Источник — ФК Шахтер

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.