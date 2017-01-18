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Александер ЧЕФЕРИН: «Не вижу оснований отбирать у России ЧМ-2018»

Президент УЕФА уверен, что в 2018-м году любителей футбола ждет отличный чемпионат мира

  • 18.01.2017 09:50
  • 738 просмотров
  • 13 комментария
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Region Plus. Александер Чеферин
© Region Plus. Александер Чеферин

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин не видит оснований отбирать у России право проведения чемпионата мира 2018 года.

С момента получения Россией права проведения чемпионата мира 2018 года регулярно поднимается вопрос о том, что турнир необходимо перенести в другую страну. В последнее время в качестве причины называются допинговые скандалы в российском спорте.

«Не вижу никаких рациональных или правовых оснований отбирать у России чемпионат мира 2018 года. Я уверен, что Российский футбольный союз и местный оргкомитет проделают отличную работу, и в 2018 году нас ждет замечательный чемпионат мира. Я совершенно не беспокоюсь на этот счет»,  - сказал Чеферин.

Матчи чемпионата мира по футболу должны пройти с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России.

Источник — ТАСС

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Комментарии
    Vitalik Shevchenko
    online
      Vitalik Shevchenko, 18.01.2017 10:08
    +4
    Чефір: Не бачу реальнихПідстав відібрати у раіси ЧС.......Коли передОчима пачки з купюрами людина в моментіСліпне
    Ссылка
    M-E-S-S-E-R
      M-E-S-S-E-R, 18.01.2017 10:08
    +1
    хто би сумнівався... Словенець з лаптеногим ім'ям та прізвищем не хоче образити дику батьківщину своїх предків...
    Ссылка
    Андрей Успех
      Андрей Успех, 18.01.2017 10:21
    -9
    наши братья россияне заслуживают провести у себя чм 2018
    Ссылка
    pulse240
      pulse240, 18.01.2017 10:22
    +5
    Это надо быть полным ебаньком, что бы до сих пор верить в отбор у России мундиаля.
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    pulse240
      pulse240, 18.01.2017 10:24
    +3
    Максимум просто несколько стран(или и вовсе одна Украина) объявят бойкот ЧМ и вместе них поедут какие-нибудь другие.
    Ссылка
    ARIEC_FK.ZARYA
      ARIEC_FK.ZARYA, 18.01.2017 10:36
    +2
    pulse240, 18.01.2017 10:24
    Максимум просто несколько стран(или и вовсе одна Украина) объявят бойкот ЧМ и вместе них поедут какие-нибудь другие.
    Чтобы объявить бойкот ей еще туда попасть надо...
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    M-E-S-S-E-R
      M-E-S-S-E-R, 18.01.2017 10:39
    +1
    Андрей Успех, 18.01.2017 10:21
    наши братья россияне заслуживают провести у себя чм 2018
    Заслуживают... только не по футболу, а по метанию коровьих кизяков!
    https://www.youtube.com/watch?v=yQ1--0inqIQ
    Ссылка
    Taraniv
      Taraniv, 18.01.2017 10:40
    -3
    Еще пару лет назад можно было бы поднимать этот вопрос и требовать переноса ЧМ-18 в Польшу и Украину (как в 2012 году, вместе бы как-то справились). А сегодня уже поздно, поезд, как говорится, ушел.
    Ссылка
    serge123421254
    serge123421254, 18.01.2017 10:42
    +1
    Taraniv, 18.01.2017 10:40
    Еще пару лет назад можно было бы поднимать этот вопрос и требовать переноса ЧМ-18 в Польшу и Украину (как в 2012 году, вместе бы как-то справились). А сегодня уже поздно, поезд, как говорится, ушел.
    Англия его проведет хоть через месяц. У них вся инфраструктура готова давно. Так что отбирать будут, просто пока рано, нужно чтобы у Англии не было конкурентов.
    Ссылка
    Sirrko
      Sirrko, 18.01.2017 10:43
    0
    Taraniv, 18.01.2017 10:40
    Еще пару лет назад можно было бы поднимать этот вопрос и требовать переноса ЧМ-18 в Польшу и Украину (как в 2012 году, вместе бы как-то справились). А сегодня уже поздно, поезд, как говорится, ушел.
    ===========================================================================
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    Ага, и матчи российской педерации в Донецке проводить
    Ссылка
    Geoman
      Geoman, 18.01.2017 10:53
    -1
    serge123421254, 18.01.2017 10:42
    Taraniv, 18.01.2017 10:40
    Еще пару лет назад можно было бы поднимать этот вопрос и требовать переноса ЧМ-18 в Польшу и Украину (как в 2012 году, вместе бы как-то справились). А сегодня уже поздно, поезд, как говорится, ушел.

    Англия его проведет хоть через месяц. У них вся инфраструктура готова давно. Так что отбирать будут, просто пока рано, нужно чтобы у Англии не было конкурентов.
    Я тоже против ЧМ в Раше, но нельзя проводить все чемпионаты в Англии/Франции/Германии только потому что у них вся инфраструктура готова.
    Расширение географии ЧМ и предоставление права на организацию чемпионатов в новых странах тоже должен быть.
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    Geoman
      Geoman, 18.01.2017 10:57
    +1
    Почему не Китай например? Там сейчас тоже вся инфраструктура в порядке и в Китае еще никогда не было ЧМ
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    naboo
      naboo, 18.01.2017 11:01
    0
    Если кто не заметил, сейчас в Европе русские активно продвигают свои партии и своих кандидатов, и небезуспешно. Так что есть вероятность, что к 2018 не только ЧМ не отберут, но еще санкции снимут частично. И тут пенять надо только на себя: до сих пор не смогли доказать коррупционность Яныка даже, ну и бред...
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