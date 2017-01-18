Александер ЧЕФЕРИН: «Не вижу оснований отбирать у России ЧМ-2018»

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин не видит оснований отбирать у России право проведения чемпионата мира 2018 года.
С момента получения Россией права проведения чемпионата мира 2018 года регулярно поднимается вопрос о том, что турнир необходимо перенести в другую страну. В последнее время в качестве причины называются допинговые скандалы в российском спорте.
«Не вижу никаких рациональных или правовых оснований отбирать у России чемпионат мира 2018 года. Я уверен, что Российский футбольный союз и местный оргкомитет проделают отличную работу, и в 2018 году нас ждет замечательный чемпионат мира. Я совершенно не беспокоюсь на этот счет», - сказал Чеферин.
Матчи чемпионата мира по футболу должны пройти с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России.
Источник — ТАСС
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https://www.youtube.com/watch?v=yQ1--0inqIQ
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Ага, и матчи российской педерации в Донецке проводить
Еще пару лет назад можно было бы поднимать этот вопрос и требовать переноса ЧМ-18 в Польшу и Украину (как в 2012 году, вместе бы как-то справились). А сегодня уже поздно, поезд, как говорится, ушел.
Англия его проведет хоть через месяц. У них вся инфраструктура готова давно. Так что отбирать будут, просто пока рано, нужно чтобы у Англии не было конкурентов.
Расширение географии ЧМ и предоставление права на организацию чемпионатов в новых странах тоже должен быть.
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