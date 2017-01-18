Александр КАРАВАЕВ: «У Фенербахче большой интерес к Сидорчуку»

© ФК Фенербахче. Александр Караваев

Перешедший в начале года в «Фенербахче» украинец Александр Караваев уже успел дебютировать за команду в чемпионате (отыграл 47 минут в матче против «Аданаспора» — 2:2). Футболист рассказал, как он обживается в Турции, и кто еще из украинцев может в ближайшее время стать его одноклубником.

— Александр, как вас приняли в «Фенербахче»?

— Чувствуется большое внимание клуба к футболисту, следят, чтобы у тебя было все необходимое. Даже машину клуб предоставил. Выдали сразу два комплекта экипировки, и нет проблемы, что чего-то не хватает. В организационном плане тут все на самом высоком уровне. Также в Турции живут коллеги моего агента: они мне помогают адаптироваться в бытовом плане, рассказывают о стране. В клубе мне сказали, что на улицах, особенно в районе Фенербахче, меня будут узнавать все болельщики, и чтобы я был к этому готов. Если проиграем, особенно дерби, из дома лучше не выходить, а выиграем — будут носить на руках. Болельщики очень любят команду, мне даже сказали, что фанаты готовы убить за нее.

— Селезнев, Рыбка, вы... Как думаете, почему в Турции сейчас такой бум на украинцев?

— Считаю, что наши футболисты высокого уровня, да и сам чемпионат в рейтинге УЕФА выше турецкого. Но в связи с ситуацией в стране страдает все, и футбол не исключение. Поэтому клубы из Турции интересуются игроками из Украины и предлагают более выгодные условия. Знаю, что есть очень большой интерес со стороны «Фенербахче» к Сергею Сидорчуку. Он сильный игрок и может усилить центральную линию команды, так что это неудивительно.

— Не было опаски ехать в Турцию из-за терактов?

— Сейчас в мире такое сплошь и рядом. Даже Западная Европа не исключение, да и у нас тоже не все благополучно. В Турции живут обычной жизнью и очень сильно любят футбол.

— Можете сравнить стиль работы Юрия Вернидуба и Дика Адвоката?

— Юрий Николаевич работает с каждым индивидуально, старается к каждому достучаться, чтобы все понимали, что он требует. А у Дика Адвоката все построено на том, что в его команде все должны выполнять то, что он требует. Если нет, то этого человека в его команде не будет.

— Удалось ли посмотреть город или пока видите только футбольные поля?

— Нет, сейчас я сконцентрирован исключительно на футболе. Достопримечательности посещать люблю, но сначала нужно побыстрее адаптироваться, разобраться со всеми жилищными делами, чтобы ко мне приехала семья. Без супруги Людмилы и доченьки Арианы я как без воздуха.

— Где поселились?

— Клуб предоставляет жилье в отдельном комплексе, там, кстати, и Ленс живет. Это на окраине города, недалеко от базы. Рядом еще есть самый большой в Европе торговый центр.

— Правда, что вы быстро сдружились с Ленсом?

— Да, мы общаемся, обсуждаем чемпионат Украины. Я как первый раз зашел в автобус, он меня увидел и сказал: «О! Привет, садись со мной, будешь моим другом».

— Будет ли возможность заехать в гости к «Заре», когда команда будет на сборах в Турции?

— Думал об этом, но у нас постоянно игры в это время, а «Заря» будет базироваться далековато от Стамбула. Так что шансов мало.

— По силам луганчанам в этом сезоне выиграть серебро ЧУ?

— Конечно, я хотел бы этого. И так как я знаю команду изнутри, то уверен: у «Зари» есть все для этого. Да, не такое финансирование, как у грандов, но все ребята прекрасно понимают, что когда есть шанс завоевать медали, его упускать нельзя. Отставание всего три очка. К тому же впереди еще есть очные встречи с «Динамо», в которых можно будет доказать, кто сильнее.

— Получали от друзей заказы на автографы ван Перси?

— Получал, очень много уже (смеется). И на автографы, и на футболки. Но столько игр в этом году не будет, чтобы всем угодить.

— Каково это — играть в команде со звездами?

— На самом деле, тот же ван Перси или, например, Мартин Шкртел — скромные ребята. О том, что они звезды, говорит только их уровень игры, но никак не характер.

Вячеслав ЛАШУК

Источник — Вести

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