Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Александр КАРАВАЕВ: «У Фенербахче большой интерес к Сидорчуку»

Новичок стамбульского клуба рассказал о том, как он обживается в Турции

  • 18.01.2017 09:45
  • 1394 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Фенербахче. Александр Караваев
© ФК Фенербахче. Александр Караваев

Перешедший в начале года в «Фенербахче» украинец Александр Караваев уже успел дебютировать за команду в чемпионате (отыграл 47 минут в матче против «Аданаспора» — 2:2). Футболист рассказал, как он обживается в Турции, и кто еще из украинцев может в ближайшее время стать его одноклубником.

— Александр, как вас приняли в «Фенербахче»?
— Чувствуется большое внимание клуба к футболисту, следят, чтобы у тебя было все необходимое. Даже машину клуб предоставил. Выдали сразу два комплекта экипировки, и нет проблемы, что чего-то не хватает. В организационном плане тут все на самом высоком уровне. Также в Турции живут коллеги моего агента: они мне помогают адаптироваться в бытовом плане, рассказывают о стране. В клубе мне сказали, что на улицах, особенно в районе Фенербахче, меня будут узнавать все болельщики, и чтобы я был к этому готов. Если проиграем, особенно дерби, из дома лучше не выходить, а выиграем — будут носить на руках. Болельщики очень любят команду, мне даже сказали, что фанаты готовы убить за нее.

— Селезнев, Рыбка, вы... Как думаете, почему в Турции сейчас такой бум на украинцев?
— Считаю, что наши футболисты высокого уровня, да и сам чемпионат в рейтинге УЕФА выше турецкого. Но в связи с ситуацией в стране страдает все, и футбол не исключение. Поэтому клубы из Турции интересуются игроками из Украины и предлагают более выгодные условия. Знаю, что есть очень большой интерес со стороны «Фенербахче» к Сергею Сидорчуку. Он сильный игрок и может усилить центральную линию команды, так что это неудивительно.

— Не было опаски ехать в Турцию из-за терактов?
— Сейчас в мире такое сплошь и рядом. Даже Западная Европа не исключение, да и у нас тоже не все благополучно. В Турции живут обычной жизнью и очень сильно любят футбол.

— Можете сравнить стиль работы Юрия Вернидуба и Дика Адвоката?
— Юрий Николаевич работает с каждым индивидуально, старается к каждому достучаться, чтобы все понимали, что он требует. А у Дика Адвоката все построено на том, что в его команде все должны выполнять то, что он требует. Если нет, то этого человека в его команде не будет.

— Удалось ли посмотреть город или пока видите только футбольные поля?
— Нет, сейчас я сконцентрирован исключительно на футболе. Достопримечательности посещать люблю, но сначала нужно побыстрее адаптироваться, разобраться со всеми жилищными делами, чтобы ко мне приехала семья. Без супруги Людмилы и доченьки Арианы я как без воздуха.

— Где поселились?
— Клуб предоставляет жилье в отдельном комплексе, там, кстати, и Ленс живет. Это на окраине города, недалеко от базы. Рядом еще есть самый большой в Европе торговый центр.

— Правда, что вы быстро сдружились с Ленсом?
— Да, мы общаемся, обсуждаем чемпионат Украины. Я как первый раз зашел в автобус, он меня увидел и сказал: «О! Привет, садись со мной, будешь моим другом».

— Будет ли возможность заехать в гости к «Заре», когда команда будет на сборах в Турции?
— Думал об этом, но у нас постоянно игры в это время, а «Заря» будет базироваться далековато от Стамбула. Так что шансов мало.

— По силам луганчанам в этом сезоне выиграть серебро ЧУ?
— Конечно, я хотел бы этого. И так как я знаю команду изнутри, то уверен: у «Зари» есть все для этого. Да, не такое финансирование, как у грандов, но все ребята прекрасно понимают, что когда есть шанс завоевать медали, его упускать нельзя. Отставание всего три очка. К тому же впереди еще есть очные встречи с «Динамо», в которых можно будет доказать, кто сильнее.

— Получали от друзей заказы на автографы ван Перси?
— Получал, очень много уже (смеется). И на автографы, и на футболки. Но столько игр в этом году не будет, чтобы всем угодить.

— Каково это — играть в команде со звездами?
— На самом деле, тот же ван Перси или, например, Мартин Шкртел — скромные ребята. О том, что они звезды, говорит только их уровень игры, но никак не характер.

Вячеслав ЛАШУК

Источник — Вести

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.