Максим ГРИСЬО: «У Дулуба нет беготни и кроссов»

© ФК Карпаты. Максим Грисьо

Майже для кожного футболіста тренувальні збори – важкий та непростий етап, який вони мають прийняти та здолати. Молодий форвард «зелено-білих» Максим Грисьо розповідає, як проходять його тренувальні будні під керівництвом нового наставника.

– Це вже не перші твої дорослі тренувальні збори, до того ж, кожні проходили з різним тренером. Наскільки теперішні відрізняються від попередніх?

– Під керівництвом Олега Анатолійовича ми більше працюємо з м’ячем, а от традиційної для зборів біганини нема. На щастя, ніхто не ганяє нас 10-кілометровими кросами, хоча і без них, свою порцію навантажень ми отримуємо. Кожен футболіст скаже, що з м’ячами працювати набагато приємніше. Зрештою, ми ж футболісти, а не легкоатлети.

– Але попри це, ви все одно досить втомлюєтесь, адже тренування дуже інтенсивні...

– Справді, трохи незвично, такий обсяг роботи ми виконуємо вперше. Під час таких вправ працює інша група м’язів, ікри, «передні», «задні». Це дуже важко, але ніхто не скаржиться, принаймні, я не чув (сміється).

– В Олега Дулуба всі тренування розписані ледь не по хвилинах, до того ж, вправи не повторюються...

– Так, кожного дня ми виходимо на тренування і знаємо, хто та що має робити. Перед початком у нас завжди теоретичне заняття, де тренер все детально розповідає та показує на проекторі – у нього є спеціальні програми для кращого розуміння.

– Чи відрізняються ці тренування від тих, що проводяться під час чемпіонату?

– Звичайно, це зовсім інший об’єм навантажень, вони більш інтенсивніші. Тоді потрібно було готуватись до якогось окремого матчу, а зараз ми закладаємо фундамент на цілий сезон.

– У середу перша гра, товариський матч, а ви всі, мабуть, вже дуже скучили за футболом...

– Хочеться виступити якнайліпше,показати хорошу гру і отримати такий же результат. Бажано мати від чого відштовхуватись на інші матчі і бачити, над чим більше потрібно працювати.

– Що з атмосферою в команді?

– Вона дуже хороша, ми працюємо на позитиві. Зараз прийшли нові футболісти, ми вже встигли познайомитись і здружитись. Всі один до одного дуже добре ставляться, багато спілкуємось.

– Як відновлюєтесь та відпочиваєте після важких тренувань?

– Після тренувань йдемо в холодний басейн – так проводиться відновлення оранізму. Ну і денний сон, він, до речі, дуже міцний, між тренуваннями. Іноді увечері, якщо є годинка, можемо зіграти в «джокера» з хлопцями. Правда, не часто і не багато, бо в 23:00 (22:00 за Києвом) у нас відбій.

Источник — ФК Карпаты

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