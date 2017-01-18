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Гол Малиновского принес Генку ничью в полуфинале Кубка Бельгии

Украинский футболист провел первый официальный матч после тяжелой травмы

  • 18.01.2017 09:14
  • 1319 просмотров
  • 3 комментария
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ФК Генк. Руслан Малиновский
© ФК Генк. Руслан Малиновский

Мяч украинского полузащитника «Генка» Руслана Малиновского помог его клубу добыть ничью в первом матче полуфинала Кубка Бельгии против «Остенде».

Украинец отметился точным дальним ударом на 55-й минуте, когда его команда уступала 0:1. Встреча завершилась ничьей 1:1.

Это был первый официальный матч Малиновского за «Генк» с мая-2016-го года. Тогда Руслан получил разрыв крестообразных связок колена и долго восстанавливался.

Кубок Бельгии. 1/2 финала. Первый матч

«Остенде» – «Генк» – 1:1
Голы: Вандендрише, 21 – Малиновский, 55

Ответный поединок состоится 31-го января.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Вячеслав Куценко
      Вячеслав Куценко, 18.01.2017 09:40
    +5
    Хороший удар, неудобный для вратаря
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    iravvik1983
      iravvik1983, 18.01.2017 10:35
    +1
    Малино красава!!
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    M-E-S-S-E-R
      M-E-S-S-E-R, 18.01.2017 10:36
    +1
    Вячеслав Куценко, 18.01.2017 09:40
    Хороший удар, неудобный для вратаря
    та й прохід хороший, мабуть знову з'являється покоління, здатне не тільки перепасовуватися впоперек поля...
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