Мяч украинского полузащитника «Генка» Руслана Малиновского помог его клубу добыть ничью в первом матче полуфинала Кубка Бельгии против «Остенде».
Украинец отметился точным дальним ударом на 55-й минуте, когда его команда уступала 0:1. Встреча завершилась ничьей 1:1.
Это был первый официальный матч Малиновского за «Генк» с мая-2016-го года. Тогда Руслан получил разрыв крестообразных связок колена и долго восстанавливался.
Кубок Бельгии. 1/2 финала. Первый матч
«Остенде» – «Генк» – 1:1
Голы: Вандендрише, 21 – Малиновский, 55
Ответный поединок состоится 31-го января.
Источник — Sport.ua
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