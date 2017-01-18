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Скляр пропустит первый сбор Ворсклы

Футболист полтавского клуба восстанавливается после травмы мениска

  • 18.01.2017 08:58
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ФК Ворскла. Александр Скляр
© ФК Ворскла. Александр Скляр

Сразу после выхода главной команды «Ворсклы» из отпуска наставник «бело-зеленых» Василий Сачко поведал, что, к сожалению, на начальном этапе подготовки не сможет работать вместе со всеми полузащитник Александр Скляр. Всему виной травма мениска и последующая операция, которую 25-летнему футболисту сделали в период межсезонья.

Саша уже забросил один из двух костылей, на которые опирался в первые послеоперационные дни, но на первый учебно-тренировочный сбор своей команды все же не полетит. Курс восстановительных мероприятий четко расписан, спешить в этом случае никак нельзя. Сегодня Скляр приезжал в Полтаву, чтобы показаться на глаза клубным докторам и пообщаться с одноклубниками, которые в ближайший четверг улетают на свой первый турецкий сбор.

Источник — ФК Ворскла

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