Густаво БЛАНКО-ЛЕЩУК: «Ребята в Шахтере приняли меня дружелюбно»

Новичок «Шахтера» Густаво Бланко-Лещук, недавно подписавший контракт с «горняками», поделился впечатлениями о первой тренировке в своей новой команде.
«Я счастлив приступить к работе с «Шахтером». Сегодня провел очень хорошую тренировку, чувствую себя прекрасно. Ребята приняли меня хорошо, дружелюбно. Стараюсь со всеми найти общий язык. Уверен, с каждым днем мне будет легче», – сказал Бланко-Лещук.
Источник — ФК Шахтер
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.