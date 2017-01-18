Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Густаво БЛАНКО-ЛЕЩУК: «Ребята в Шахтере приняли меня дружелюбно»

Новый игрок «горняков» рассказал о первой тренировке в составе донецкой команды

  • 18.01.2017 08:45
  • 311 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Шахтер Донецк. Густаво Бланко-Лещук
© ФК Шахтер Донецк. Густаво Бланко-Лещук

Новичок «Шахтера» Густаво Бланко-Лещук, недавно подписавший контракт с «горняками», поделился впечатлениями о первой тренировке в своей новой команде.

«Я счастлив приступить к работе с «Шахтером». Сегодня провел очень хорошую тренировку, чувствую себя прекрасно. Ребята приняли меня хорошо, дружелюбно. Стараюсь со всеми найти общий язык. Уверен, с каждым днем мне будет легче», – сказал Бланко-Лещук.

Источник — ФК Шахтер

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.