Густаво БЛАНКО-ЛЕЩУК: «Ребята в Шахтере приняли меня дружелюбно»

© ФК Шахтер Донецк. Густаво Бланко-Лещук

Новичок «Шахтера» Густаво Бланко-Лещук, недавно подписавший контракт с «горняками», поделился впечатлениями о первой тренировке в своей новой команде.

«Я счастлив приступить к работе с «Шахтером». Сегодня провел очень хорошую тренировку, чувствую себя прекрасно. Ребята приняли меня хорошо, дружелюбно. Стараюсь со всеми найти общий язык. Уверен, с каждым днем мне будет легче», – сказал Бланко-Лещук.

Источник — ФК Шахтер

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