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Сборная Украины U-16 разгромила Черногорию на Кубке Эгейского моря

После двух сыгранных матчей юные украинцы лидируют в своей группе

  • 18.01.2017 08:18
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  • 1 комментария
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ФФУ
© ФФУ

17 січня у другому матчі на «Кубку Егейського моря» у Туреччині юнацька збірна команда України U-16 впевнено перемогла однолітків з Чорногорії з рахунком 4:1.

Щоправда, початок зустрічі був за суперниками: рахунок вдалося відкрити саме чорногорцям, які повели у рахунку на 10 хвилині. Але підопічні Олега Кузнецова витримали удар: «синьо-жовті» зуміли до перерви зрівняти рахунок, а у другому таймі забили ще три м’ячі. Дубль на рахунку Станіслава Бібліка, по одному голу забили Роман Якуба та Данило Сікан.

Після двох ігор українці мають в активі три очки та поки що лідирують у своїй групі. Проте 19 січня відбудеться матч між юнацькими збірними Греції та Чорногорії, під час якого буде визначено, хто вийде до фінального матчу та зіграє у матчі за третє місце.

Кубок Егейського моря-2017

Україна U-16 – Чорногорія U-16 – 4:1
Голи: Біблік (28, 60), Якуба (53), Сікан (69) – Вуяновіч (10)

Україна U-16: Самойленко – Снісар, Ауссі, Якуба, Матвєєв (Білич, 71), Шамич (Данилюк, 41), Біблік (Гудзінський, 65), Калинчук (Наконечний, 41), Вояновський (Сікан, 41), Хижняк, Підручний
Чорногорія U-16: Радуловіч – Дрінчич, Пуповіч, Мікіліч, Османовіч, Крівокапіч (Музуровіч, 73), Бойовіч, Вуяновіч, Вукчевіч (Діноса, 54), Мірковіч (Раденовіч, 63), Гашевіч (Вуйовіч, 63)
Попередження: Мікіліч, Музуровіч

Источник — Федерация футбола Украины

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Комментарии
    zhyr
      zhyr, 18.01.2017 08:31
    0
    а Ауссі повернувся в Шахтар, чи ні?
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