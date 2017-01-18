Денис Бойко стал гостем Динамо

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Во второй день своего пребывания в Испании киевское «Динамо» провело две тренировки.

После обеда и сиесты «бело-синие» вновь облачились в тренировочную экипировку (хотя во время сборов команда и персонал все время остаются в клубной форме, лишь меняя тренировочные комплекты с так называемыми «парадно-выходными») и отправились в Футбольный центр Марбельи, находящийся в нескольких минутах от отеля.

И вновь вечером в тренировочном центре поджидал гость. На этот раз это был воспитанник «Динамо», выступающий нынче за «Малагу» и, соответственно, живущий совсем неподалеку – голкипер сборной Украины Денис Бойко.

Денис, тепло поприветствовав каждого игрока и члена персонала, посмотрел всю тренировку от звонка до звонка, чтобы после занятия пообщаться со своими коллегами по цеху и своим экс-наставником Михаилом Михайловым.

У проводившего контрольный матч против швейцарского «Цюриха» на соседнем поле другого «Динамо», дрезденского, столь известных гостей, наверняка не было, однако их поддержка была намного более численной – болельщики немецкой команды обвешали почти весь тренировочный центр своими баннерами и в процессе матча скандировали «Динамо», тем самым создавая неплохой звуковой аккомпанемент тренировке киевлян, которые могли ощутить себя как дома.

Вечернее занятие было полностью игровым. После разминки игроки были поделены на группы и играли в квадратах, после чего они под руководством тренерского штаба отрабатывали атаки, действия в защите и нападении отдельно на каждой половине поля.

В перерыве Сергей Ребров также предложил игрокам одно из их любимейших упражнений – удары по катящемуся мячу из-за пределов штрафной, при которых голкиперу доводилось отбивать один мяч за другим.

После почти двухчасового занятия автобус с динамовским ромбиком на лобовом стекле уезжал из тренировочного центра Марбельи последним, чтобы завтра утром вновь вернуться сюда одним из первых…

Источник — ФК Динамо Киев

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