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Максим МАЛЫШЕВ: «Нужно подтянуть физическую готовность»

Полузащитник «Шахтера» поделился впечатлениями об учебно-тренировочных сборах в Испании

  • 18.01.2017 08:02
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ФК Шахтер Донецк. Максим Малышев
© ФК Шахтер Донецк. Максим Малышев

Хавбек «Шахтера» Максим Малышев рассказал о подготовке команды ко второй части сезона.

«На первом этапе, как всегда, надо подтянуть физическую готовность. Много бегаем, но также не забываем и о футболе: играем, работаем с мячом, совершенствуем комбинации. Утром провели длительную тренировку, но это пойдет нам только на пользу – большие нагрузки лишь закаляют», – отметил Малышев.

Источник — ФК Шахтер

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