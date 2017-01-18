Максим МАЛЫШЕВ: «Нужно подтянуть физическую готовность»

© ФК Шахтер Донецк. Максим Малышев

Хавбек «Шахтера» Максим Малышев рассказал о подготовке команды ко второй части сезона.

«На первом этапе, как всегда, надо подтянуть физическую готовность. Много бегаем, но также не забываем и о футболе: играем, работаем с мячом, совершенствуем комбинации. Утром провели длительную тренировку, но это пойдет нам только на пользу – большие нагрузки лишь закаляют», – отметил Малышев.

Источник — ФК Шахтер

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